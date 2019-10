谷歌衛星地圖暴露南韓40％軍事設施　淪苦主逾10年…議員籲制定新法規

▲ 南韓F-35 A戰機。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

南韓共同民主黨議員朴洸瑥(Park Kwang-on)20日揭露,谷歌衛星地圖清楚顯示40%的敏感軍事地點,包括所在位置及結構,甚至國家元首專用機場所在的第15特殊任務飛行團跑道與設施也被明確標示出來。他進一步呼籲,此一問題自2000年代以來就有爭議,但谷歌以「國際標準」為由拒絕採取任何措施,政府必須要制定相關法規,以便約束海外公司散播構成國安威脅的資訊。

"About 40 percent of sensitive military sites in South Korea have been fully exposed to the general public through Google Maps' satellite mode." https://t.co/1ugPGSmd9d

綜合韓媒中央日報、韓國時報報導,南韓政府的《資訊通信網法》(The Information Communications Network Act)禁止流通與國家機密資訊有關的訊息,包括軍事安全設施位置等內容,而韓企NAVER的地圖服務也已刪除相關資訊。

只不過,谷歌地圖服務的衛星模式曝露出南韓多處軍事安全設施的位置與經緯度訊息,包括有空軍主力F-15Ks戰機的第11戰機聯隊基地、駐紮國產戰機的第8戰機聯隊基地、國家元首與國賓專用機場的第15特殊任務飛行團跑道設施等全都曝光,就連設施結構、周邊街道也都被清楚標示。

US bases in Korea are exposed as well in Google Maps. Although, I think they remove individual air planes on the air field? pic.twitter.com/5T9cV7mIHa