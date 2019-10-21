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年輕保姆到職1年就懷孕　天真雇主傻送禮…竟不知「嬰兒親生爸竟是11歲兒」！

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▲保姆性侵照顧的11歲男孩，進而生下一名嬰兒。（圖／翻攝自推特）

▲保姆性侵照顧的11歲男孩，進而生下一名嬰兒。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

不少雙薪家庭為了工作，有了孩子之後都會選擇找保姆照顧孩子，然而找到對的保姆非常重要。美國佛羅里達州5年前一個家庭找來一名年輕的保姆，希望可以照顧當時僅11歲的兒子，卻沒想到這名保姆過了不久之後懷孕，而嬰兒的親生父親竟然是11歲的男童。

根據英國《每日郵報》報導，現年28歲的莫瑞（Marissa Mowry）5年前到家附近的一戶人家當保姆，照顧一名11歲的男孩，過了將近一年後，莫瑞傳出懷孕的消息，而男孩的家人以為莫瑞與她的男友好是要近了，甚至還恭喜莫瑞即將出為人母。

直到2017年，莫瑞因為涉嫌虐待小孩遭到判刑，這時法官審理時卻揭開了令人震驚的真相。莫瑞的兩名小孩，竟然其中一個孩子的親生父親，就是當年的11歲男童，而另一名小孩則是莫瑞後來到別戶人家當保姆時，性侵該戶人家的男童後所懷孕生下的。

▲保姆性侵照顧的11歲男孩，進而生下一名嬰兒。（圖／翻攝自推特）

▲當時男孩抱嬰兒的畫面，沒想到竟是親生兒子。

最令男孩的母親難過的是，莫瑞在生下孩子後，一家人還曾到醫院探訪她，卻沒想到嬰兒卻是性侵男孩所生下的。事件揭發後，男孩母親痛苦的表示，「這件事讓我的兒子度過了奇怪的童年」，如今這名男孩已經是一名高中生，一邊靠著打工、邊念書、邊撫養自己已經快要5歲的孩子。

此外，根據警方調查，莫瑞過去在做保姆的期間，多次虐待自己照顧的男孩，如今將可能面臨無期徒刑，即便為有期徒刑也可能被永久判定為性侵犯。

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