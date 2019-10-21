台股連7周獲外資買超　印度居亞股吸金王

▲ 印度股市成上週吸金王。（圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

中美持續對貿易談判釋放正面訊息，上周國際資金對亞洲股市買多賣少，印度在政策紅利效應吸引下，以單周買超14.75億美元拿下冠軍；中國大陸和台灣也受惠貿易戰問題暫緩，上周均各有逾13億美元外資買超捧場。印尼近期壓力顯然較大，已連續14周遭外資賣超，上周賣超金額逾1億美元。

以上周股市表現來看，上周買超之冠的印度股市單周大漲3.07%；位居第二的中國大陸則出現獲利了結情況，滬深300指數反而下跌1.08%；而吸金力道第三強的台股，已經連續七周獲外資加持，帶動台股上周走揚2.67%。

請繼續往下閱讀...

整體來看，今年以來由中國大陸與印度兩大市場成為亞股吸金王，其中陸股累計資金淨流入金額突破280億美元，年漲幅近三成；而印度股市則湧入88.99億美元的買超。第三與第四強分別為台灣與印尼股市，今年迄今累計淨流入分別為43.31億美元與34.72億美元。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，近期可見到亞洲各國盈餘下修呈現止穩反彈趨勢，除了反映穩健出口數據、流動性充沛等利多因素，亞洲各國年初以來持續出台的經濟刺激政策亦為重要推手，市場預期第三季亞洲企業獲利增長可望持續改善，為後續股市表現提供支撐。