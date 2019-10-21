台鐵列車16:49長鳴笛3秒　普悠瑪翻車週年為罹難者哀悼

▲普悠瑪事故週年，台鐵全線列車下午將鳴笛追思。（圖／記者游芳男攝）

記者賴文萱／台北報導

普悠瑪事故滿週年，台鐵今（21日）天指出，下午16時49分全線線上列車將同時鳴放長緩汽笛一聲，時間3秒鐘，透過鳴笛追思，除了對罹難者表示哀悼外，並提醒全局同仁記取教訓，持續努力改革，不再發生類似事故，確保行車安全。

台鐵說明，在普悠瑪事故屆滿週年前夕，有社會人士向交通部及台鐵局建議在事故周年時以火車鳴笛追思罹難者，經台鐵局研議將於今天16時49分全線線上列車同時鳴放長緩汽笛一聲，時間3秒鐘，以撫平家屬及當事人傷痛，期望走出陰霾，恢復平靜與正常生活。

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台鐵表示，透過全線火車鳴笛追思，除對罹難者表示哀悼外，並提醒全局同仁記取教訓，持續努力改革，不再發生類似事故，確保行車安全。

▲普悠瑪事故週年，台鐵全線列車下午將鳴笛追思。（圖／記者游芳男攝）



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