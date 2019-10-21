台中女奪國際汽車噴漆類冠軍　盧秀燕讚：青年典範

▲盧秀燕稱讚楊婷喻是青年典範。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

堪稱「技職界奧運」的國際技能競賽，台灣與60多個國家競爭中，團隊成績名列第4，其中畢業於台中高工的楊婷喻在汽車噴漆項目首度摘金，榮獲「國家最佳選手獎」，市長盧秀燕21日前往台中高工表揚，讚許選手們是「青年典範」。

▲盧秀燕開心和學生們玩自拍。（圖／台中市政府提供）

國際技能競賽每2年舉辦1次，今年台灣選手勇奪5金5銀5銅23優勝，除了楊婷喻，獲得綜合機械職類銅牌的鄭子暘，及CNC銑床職類優勝的林煒翔，也一同回母校台中高工向學弟妹分享經驗與心得。

▲盧秀燕開心和得獎畢業生、學校老師合影。（圖／台中市政府提供）

「一技在手，希望無窮」，盧秀燕表示，台中高工是台中具有相當技職能量的學校，技職教育很重要，市府與學校是學生最大的支持，未來將持續透過多元方式讓學生儘早瞭解自己的目標。

盧也說，台中3位學子都很爭氣，為國爭光，在世界舞台發光發熱，他們的成功來自於人生目標很明確，積極展現自己最好的表現，希望藉此頒獎機會，肯定他們的付出與努力，並讓他們向學弟妹傳承經驗。

「想要做什麼就去做，沒有規定什麼樣的人格才可以做什麼！」目前日間於BMW總代理經銷商依德公司接受訓練的楊婷喻表示，她原本是汽車修復科選手，參賽過程中一直沒有獲得成就感，後來憑著愛嘗試新挑戰的精神，選擇噴漆類，這是一項極需要細膩度的項目，然而細膩並非她與生俱來的才能，因此每一次挑戰都需要不斷提醒自己要訣。

面對過去在汽車修復項目的挫折，她笑著說，每一次的失敗真的很難過，但是失敗不可恥、要相信自己、持續努力，現在的選擇與辛苦，都會在未來收到成功的果實。

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