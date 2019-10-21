恰恰現身中信品牌形象影片首映會　中信金總座挺中華隊進奧運

▲中信金總經理吳一揆（左一）、中信兄弟球星彭政閔（右一）今天現身中國信託品牌形象影片「Home Run Taiwan轟吧！台灣」首映會，吸引逾500位球迷到場支持。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣隊長「恰恰」彭政閔今（21）日現身中國信託品牌形象影片「Home Run Taiwan轟吧！台灣」首映會，吸引逾500名球迷到場支持。中信金控總經理吳一揆表示，今年中信冠名贊助世界12強錦標賽，希望藉由這支影片傳遞「We are family」的精神，並喚起國人對棒球的熱情，把中華隊送進2020東京奧運，讓台灣棒球站上世界舞台。

中國信託品牌形象影片「Home Run Taiwan轟吧！台灣」今天舉行首映會，影片記錄棒球選手從小接受嚴格訓練，從未放棄的心路歷程，也藉由棒球周邊人物的視角，包括94歲的球場管理員「嚴伯」、球賽擺香腸攤30年的「汾條伯」陳憲問等人，描繪棒球凝聚台灣球迷內心的感動。

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中信兄弟球星彭政閔擔任影片引言人，感性宣示「國際賽，像是沒有明天的比賽！」真實刻劃中華隊選手義無反顧，爭取最高榮耀的決心，現場吸引超過500名球迷到場一睹恰恰的風采，不少球迷換上中華隊球衣，並搭配道具、標語，彭政閔也親自挑選出3位球迷，送他親筆簽名的新書《證明自己：彭政閔》。

中信金總經理吳一揆致詞時表示，恭喜中華隊睽違18年後於亞錦賽再度奪冠，整場比賽只能用一個「爽」字來形容。這麼多年來，每當中華隊在國際棒球比賽時，都能感到民眾凝聚在一起的心，然而11月初是世界12強錦標賽開打，攸關中華隊是否能進軍2020東京奧運，且可在主場為中華隊加油，期盼透過這影片號召民眾一起為中華隊集氣加油，讓中華隊能搶下東京奧運的門票，讓台灣棒球站上世界舞台。

吳一揆會後受訪時指出，恰恰是一個「非常謙虛、正面」的人，他也很喜歡恰恰，儘管今年他要退休，但他並沒有真的離開大家，已受邀擔任中華隊的打擊教練，一起為中華隊奮鬥、創造奇蹟，未來中信也會持續支持各式棒球活動，包括少棒、青少棒、青棒、成棒、職棒等。