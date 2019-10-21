好市多買多榖飯！回家見第4盒「被吃一半還長毛」　他無奈認賠...結局反轉

▲ 好市多即食飯被吃一半 。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說）

記者張嘉晏／綜合報導

這當下拿到會嚇到倒退兩步吧！一名男網友日前在好市多買了一箱即食飯，沒想到吃到第4盒時，發現飯的包裝已被拆開，內容物也空了一半甚至長毛，讓他相當傻眼，貼文也掀起一陣熱議。

一名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」中表示，自己日前因為忙碌，所以到好市多買了一箱即食多榖飯，不料吃完3盒後正要吃第4盒時，發現飯的包裝已經被撕開吃了一半，還發霉長毛，讓他傻愣。

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原PO隨後表示，無論是什麼原因，他不打算拿去退貨，只好當做把這盒飯拿去餵狗了，似乎暗指偷吃飯的沒水準顧客。

▲已經發霉長毛了。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說）

對此，網友們紛紛猜測，一種是客人在賣場就打開偷吃了，另一種可能則是有人買回家後又退貨且不告知，商品沒有被仔細檢查就放回貨架上，「好誇張喔」、「前一個人試吃半盒覺得不喜歡所以退貨？」、「我的也是4盒有1盒會發霉」、「想到就覺得噁」、「拿去退的話至少要誠實告知有一盒拆過吧，到底什麼心態」、「會不會是你自己吃過忘記了」。

還有一票網友主張拿回去換，如此賣場才會更重視商品檢查和奧客問題，「我覺得有這問題要讓好市多知道」、「這真的要退了，好可惡」、「反應一下比較好」。原PO事後也更新貼文表示，匯集大家意見，看來他再忙都得再跑一趟賣場退貨了。

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