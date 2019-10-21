水炮染藍清真寺　香港伊斯蘭團體難過：只有真主才知道真相

▲九龍清真寺遭水炮波及。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

香港警方20日以水炮車驅散示威民眾時，波及到九龍清真寺，警方和民眾隨即協助清理。香港伊斯蘭青年協會當晚深夜在臉書發文，除了感謝幫忙清潔的市民，也對清真寺遭「染藍」表示難過，並引用伊斯蘭教經典《可蘭經》，「真主必定要知道說實話者, 必定要知道說謊者。」

該協會表示，「清真寺是屬於每一位穆斯林，是我們敬拜真主神聖之地。我們對於清真寺受到『染藍』感到十分難過，至於導致今次事件發生的真正原因，只有真主才知道真相。」

貼文末段引用《可蘭經》，「我確已考驗在他們之前的人。真主必定要知道說實話者，必定要知道說謊者。難道作惡的人以為他們能逃出我的法網嗎？他們的判定真惡劣！」

▲香港1020九龍遊行。（圖／路透）

香港警方20日在九龍區遊行期間，出動水炮車驅散人群，不過卻導致九龍清真寺遭受波及而染成藍色，被批評不尊重宗教建築物。警方事後解釋只是「誤射」，並且已於當日晚間派員與清真寺教長見面，做完清潔後才離去。

但是香港非政府組織（NGO）「融樂會」總幹事張鳳美表示，自己當時也在場，清真寺外並無示威者，她無法接受港警說法，要求警方公開道歉。香港特首林鄭月娥則於21日前往清真寺與教長Muhammad Arshad會面，清真寺教長及一眾南亞領袖則感謝市民協助清潔，相信警方是無心之失，特首與警方已就事件致歉，他們接受道歉。

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