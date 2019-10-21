民進黨立委齊嗆國民黨：隔海唱和港府　藉悲劇操作政治





▲民進黨團批評，國民黨不顧主權隔海唱和港府與北京。（圖／記者徐斌慎攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

針對港女命案兇嫌陳同佳想到台灣投案，國民黨立院黨團21日召開記者會，指我國拒絕人犯來台受審，葬送國家主權。對此，民進黨團書記長李俊俋表示，以司法管轄權說，港府必須處理這件事，若要到台灣處理，就要透過司法互助把人引渡到台灣；國民黨卻藉這個悲劇做政治操作，若香港放棄司法管轄權，反過來責罵台灣放棄司法管轄權。

李俊俋表示，這案子從頭到尾是香港人殺香港人，但是發生在台灣，以司法管轄權來講，港府必須處理這件事；如果台灣要處理，必須透過跟香港的司法互助，然後把人引渡到台灣來，用屬地主義來處理。

李俊俋指出，台灣的地檢署多次與港府要求談司法互助，才能處理這個案子，但港府置之不理，昨天突然說陳同佳願意來台受審，「請問是自首還是被自首？」港府在北京政府壓力下，把台灣、香港都當中國一部分，放棄司法管轄權而要來台灣處理，因為他們認為台灣也是中國一部分，「這樣我們能接受嗎？」

李俊俋說，陳同佳至今仍被台灣的司法單位通緝，只要人一到台灣，就能立刻逮捕，這就是台灣發揮司法管轄權的真正意義；悲劇的事情，香港、北京卻在做政治操作，國民黨也跟著做政治操作，如果香港放棄司法管轄權，反過來責罵台灣放棄司法管轄權，「就是落入北京政府的一中圈套」。

立委趙天麟指出，韓國瑜說當選總統後馬上就收，他感到遺憾，批評「笨蛋，問題出在送中條例」，命案發生後，他們確實要求、發布通緝，結果港府不進行司法互助協議，反而配合北京推出送中條例，引發軒然大波，這才是事情的關鍵本質，把人送過來，就是要把台灣陷入一個中國的框架裡面。

趙天麟說，韓國瑜踩了大地雷，國民黨也跟著附和，行為證明了其意識形態及立場，不管透過屬人或屬地，唯有透過司法互助將犯嫌繩之以法，其他都是政治，只有韓國瑜看不懂，跟北京唱和欺瞞台灣民眾、討好北京，「我們支持政府做法，我們仍對陳佳同發布通緝，請韓國瑜有一致立場，台灣一致對外。」

立委王定宇表示，這起年輕孕婦的命案，不應被拿來政治操作，應回歸案件本質，北京、港府沒想到怎麼處理自己的問題，只想藉此案達成政治目的，遺憾的是，國民黨從選總統的到立院黨團，其聲調竟與北京一致，關鍵在於司法互助，陳同佳是台灣通緝犯，出現在國門就是逮補，誰說會放？

王定宇強調，只有透過司法互助，台港兩邊合法取得的口供、罪證才能辦，還年輕小媽媽一個公道，國民黨、港府、北京，把台灣2300萬人推入一中制度，既愚蠢也不道德，若能透過親中牧師勸陳同佳來台投案，為何不勸一下羅福助、朱安雄、陳由豪回來投案？選舉可以選到這樣子嗎？

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