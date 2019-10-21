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復古大遊行1.5萬人朝聖！「大稻埕藝術節」壓軸探討台韓慰安婦歷史

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▲▼大稻埕復古大遊行。「2019大稻埕國際藝術節」：「時空劇場－1920變裝遊行」。（圖／2019大稻埕國際藝術節）

▲大稻埕「時空劇場－1920變裝遊行」今年吸引超過1.5萬人參加。（圖／2019大稻埕國際藝術節，下同）

記者林育綾／綜合報導

「2019大稻埕國際藝術節」將持續至10月31日，昨（20）日舉行「時空劇場－1920變裝遊行」吸引超過1.5萬人參與，穿著復古裝扮遊行踩街，還有超過80位表演者、共25組團隊，宛如重返百年前風華時光！接下來還有講座《以慰安婦為題的戲劇與舞蹈創作- 台韓之間的共同歷史事件》、舞台劇《花路》講述2名被迫成為慰安婦的韓國少女；以及彰藝園掌中劇團《火燄山》等。

▲▼大稻埕復古大遊行。「2019大稻埕國際藝術節」：「時空劇場－1920變裝遊行」。（圖／2019大稻埕國際藝術節）

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▲▼總計超過1.5萬人參與，穿著復古裝扮遊行踩街。（圖／2019大稻埕國際藝術節）

▲▼大稻埕復古大遊行。「2019大稻埕國際藝術節」：「時空劇場－1920變裝遊行」。（圖／2019大稻埕國際藝術節）

「時空劇場－1920變裝遊行」每年開放大眾自由參加，已成為許多復古服裝愛好者的年度盛會，不論是參考蔣渭水、 鄧雨賢、徐志摩、芥川龍之介，或是卓別林、 可可香奈兒的造型裝扮，1920年代的優雅與格調，反映著當時的現代化思潮，至今仍讓人心神嚮往。

▲▼大稻埕復古大遊行。「2019大稻埕國際藝術節」：「時空劇場－1920變裝遊行」。（圖／2019大稻埕國際藝術節）

▲▼除了團體變裝還有表演隊伍。

▲▼大稻埕復古大遊行。「2019大稻埕國際藝術節」：「時空劇場－1920變裝遊行」。（圖／2019大稻埕國際藝術節）

今年以團體名義組隊報名遊行的民眾相當踴躍，高達400人以上，包括旗袍社團「我愛旗袍 ，裙襬搖搖」、結合復古與時裝的空間「珊瑚試驗所」、實踐大學等等。

「2019大稻埕國際藝術節」今年邁向第5年，包含10檔展覽、11 檔售票節目以及超過20場的講座和工作坊、市集、駐埕計畫等。接下來還有多場講座、展覽、表演，活動將持續至10月31日。

▲▼ 2019大稻埕國際藝術節／在「阿嬤家和平與女性人權館」將有一檔免費講座《以慰安婦為題的戲劇與舞蹈創作 - 台韓之間的共同歷史事件》（圖／2019大稻埕國際藝術節）

▲在「阿嬤家和平與女性人權館」將有一檔免費講座《以慰安婦為題的戲劇與舞蹈創作 - 台韓之間的共同歷史事件》。（圖／2019大稻埕國際藝術節）

其中10月23日（三）晚間19時在「阿嬤家和平與女性人權館」，將有一檔免費講座《以慰安婦為題的戲劇與舞蹈創作 - 台韓之間的共同歷史事件》，邀請韓國「花路計畫」講者金奎利，以及台北市婦女救援社會福利事業基金會董事長、阿嬤家和平與女性人權館館長作為主持人，針對台韓共同的歷史事件，帶來更廣泛的討論。

「阿嬤家和平與女性人權館」更是台灣首座以「慰安婦」人權運動為基礎，集結當代女權議題，展示及婦女培力的多功能社會教育基地。館內有以「慰安婦」為歷史的常設展，並不定時設有主題特展，更設有咖啡廳、公民書坊，可提供民眾觀展後的沉澱思考及休息片刻。

▲▼2019大稻埕國際藝術節／韓國26劇團帶來表演《花路》改編自 「⽤⼀隻翅膀飛過來的⿃」，描述1945年在中國滿州，2名被迫成為慰安婦的韓國少女。（圖／2019大稻埕國際藝術節）

▲韓國26劇團帶來表演《花路》，描述1945年在中國滿州，2名被迫成為慰安婦的韓國少女的故事。（圖／2019大稻埕國際藝術節）

而10月25日至26日在大稻埕的納豆劇場，將有韓國26劇團帶來表演《花路》，改編自 「⽤⼀隻翅膀飛過來的⿃」，描述1945年在中國滿州，2名被迫成為慰安婦的韓國少女，得知隔天早上會有一輛卡車即將開往家鄉的消息，她們急忙做返鄉的準備.....。「我要回家！回家之後我要漂漂亮亮的出嫁。」然而返鄉的時間越來越近，少女的恐懼也漸漸變得明顯，「爸爸...認得出我嗎？爸爸會來接我吧？」究竟少女們能回到她們夢中描繪的家鄉嗎？此檔演出時間為60分鐘，票價600元，無中場休息。

▲▼2019大稻埕國際藝術節／韓國26劇團帶來表演《花路》改編自 「⽤⼀隻翅膀飛過來的⿃」，描述1945年在中國滿州，2名被迫成為慰安婦的韓國少女。（圖／2019大稻埕國際藝術節）

▲《花路》描述2名被迫成為慰安婦的韓國少女，心急渴望返鄉，也充滿恐懼。（圖／2019大稻埕國際藝術節）

另外在10月24日至26日在豐味果品的中庭，還有大稻埕社區劇場《洗頭：跟我說一個故事》，由思劇場 × 張剛華帶來「參與式展演」計畫，期待能以這個日常行為作為田調工具，由藝術家自身去體驗、交換、執行「洗頭」，重新認識這個日常行為在當代文化、地方社群與個人之中隱含的現象與故事文本。

另外10月27日在納豆劇場，由彰藝園掌中劇團帶來《火燄山》，描述唐三藏、孫悟空、沙悟淨、豬八戒師徒一行四人前往西方取經，所發生的冒險故事。全劇將以台語演出，表演眼時間90分鐘，售票400元。

「2019大稻埕國際藝術節」將至10月31日止，更多活動細節可至官網「大稻埕國際藝術節粉絲團」查詢。

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