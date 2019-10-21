新竹咆哮哥違停還嗆聲「小狗在開單」　6百元罰單再加1萬2

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北夜市每逢六、日都湧進不少逛街民眾，不過由於夜市附近沒有停車場，經常有民眾為了逛夜市而違停，日前還有民眾為了逛竹北夜市，將轎車直接停在中央分隔島前方被警察開單。20日晚間，警方依例加強夜市周邊巡邏取締違規時，竟有民眾因不滿取締，對警方大聲咆哮，還影射警員「小狗在開單」，警方除了依違規停車罰單外，再依違反《社會秩序維護法》妨害公務，開罰1萬2千元罰單。





▲彭姓男子不斷對警方大聲咆嘯，還影射員警是小狗。（圖／翻攝新竹爆料公社）

竹北分局竹北派出所表示，20日晚間7時許，警方執行巡邏及加強取締違規停車勤務時，發現彭姓男子的妻子所駕駛的轎車「即將違規並排停車」，員警開啟警示燈，並以警鳴器示意請她盡速駛離，不過彭妻卻在向前行駛50公尺處後違規停車，還讓車上乘客下車，警方見狀後依規上前取締舉發。警方上前準備開單，彭男卻突然情緒失控對著車上孩子說：「小狗在開單」，員警請彭男下車，他卻對著警員大聲咆哮：「你找我麻煩」、「我說小狗不行喔」，警員問：「哪裡有小狗」，彭男大聲回嗆：「我跟我兒子說小狗有什麼好怕的不行喔？」情緒激動的彭男一度上前貼近警員，直到彭妻下車勸阻將兩人隔開後，他才停止咆哮，彭男失控的畫面，也被民眾錄影並上傳至《新竹爆料公社》。





警方表示，彭妻違規停車，警方依《道路交通管理處罰條例》處3百元以上、6百元以下罰鍰；而彭男影射警方是「小狗」，且對執行公務的警員大聲咆哮，已經涉及《社會秩序維護法》中妨害公務規定，將可處拘留或1萬2千元以下罰鍰，警方除開單告發外，竹北分局將再依法對其函送新竹地方法院簡易庭審理。



警方呼籲，民眾駕駛汽、機車前往竹北夜市購物時，請遵守交通規則，勿貪圖一時方便而違規停車，造成其他用路人行車上的危險。若遇警方取締告發時，也請冷靜配合，勿有言語或肢體上的衝動舉動，進而觸法，實為得不償失，因小失大。

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