　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹咆哮哥違停還嗆聲「小狗在開單」　6百元罰單再加1萬2

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北夜市每逢六、日都湧進不少逛街民眾，不過由於夜市附近沒有停車場，經常有民眾為了逛夜市而違停，日前還有民眾為了逛竹北夜市，將轎車直接停在中央分隔島前方被警察開單。20日晚間，警方依例加強夜市周邊巡邏取締違規時，竟有民眾因不滿取締，對警方大聲咆哮，還影射警員「小狗在開單」，警方除了依違規停車罰單外，再依違反《社會秩序維護法》妨害公務，開罰1萬2千元罰單。

▲新竹咆嘯哥違停還嗆聲「小狗在開單」　6百元罰單再加1萬2。（圖／翻攝新竹爆料公社）
▲彭姓男子不斷對警方大聲咆嘯，還影射員警是小狗。（圖／翻攝新竹爆料公社）


竹北分局竹北派出所表示，20日晚間7時許，警方執行巡邏及加強取締違規停車勤務時，發現彭姓男子的妻子所駕駛的轎車「即將違規並排停車」，員警開啟警示燈，並以警鳴器示意請她盡速駛離，不過彭妻卻在向前行駛50公尺處後違規停車，還讓車上乘客下車，警方見狀後依規上前取締舉發。

警方上前準備開單，彭男卻突然情緒失控對著車上孩子說：「小狗在開單」，員警請彭男下車，他卻對著警員大聲咆哮：「你找我麻煩」、「我說小狗不行喔」，警員問：「哪裡有小狗」，彭男大聲回嗆：「我跟我兒子說小狗有什麼好怕的不行喔？」情緒激動的彭男一度上前貼近警員，直到彭妻下車勸阻將兩人隔開後，他才停止咆哮，彭男失控的畫面，也被民眾錄影並上傳至《新竹爆料公社》。

▲新竹咆嘯哥違停還嗆聲「小狗在開單」　6百元罰單再加1萬2。（圖／翻攝新竹爆料公社）

警方表示，彭妻違規停車，警方依《道路交通管理處罰條例》處3百元以上、6百元以下罰鍰；而彭男影射警方是「小狗」，且對執行公務的警員大聲咆哮，已經涉及《社會秩序維護法》中妨害公務規定，將可處拘留或1萬2千元以下罰鍰，警方除開單告發外，竹北分局將再依法對其函送新竹地方法院簡易庭審理。

警方呼籲，民眾駕駛汽、機車前往竹北夜市購物時，請遵守交通規則，勿貪圖一時方便而違規停車，造成其他用路人行車上的危險。若遇警方取締告發時，也請冷靜配合，勿有言語或肢體上的衝動舉動，進而觸法，實為得不償失，因小失大。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感　　　　

►開門驚見「小叔與外甥女全裸休眠」　渣男冤喊：我是被動　

►裝潢工噁撩「穿睡衣有激凸」　她崩潰大哭：請來的工人很壞

►「摩鐵避萬安演習」OL泣遭鹹豬手　一杯「事後咖啡」結局神逆轉

ET快訊
《黑澀會》妹哽咽控「我很受傷」　陳建州愧疚：該怎麼彌補妳
乾拌麵12強出爐！　來票選你最愛吃哪一款
幸福企業待23年！她突被裁員「求職頻碰壁」　專家警世3建議
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

攻讀博士再考上校長資格...老長官趕見最後一面撲空　嘆：他真的很認真

鄰居眼中19歲乖乖女遇火劫送命　鄰嬤心疼哽咽：只差幾步而已...

與校長夫共赴黃泉...「美人瑜」老師受學生熱愛　臉書曾曝：教育是我一生志願

吳小哲遭斷手腳自付百萬醫藥費　警PO文酸「裝可憐」挨批：真沒同理心

中年男穿女裝混進校園　專偷「教職員辦公室」盜刷10萬卡費　

冒牌女公關誆「精品VIP活動」還收保密費　狂詐水果攤老闆娘166萬

法鬥犬迷途闖派出所　怕牠再跑用腳鍊銬住... 找到飼主了

義交大同中隊布達典禮登場！新任中隊長李承仲帶領大家向前走

新竹咆哮哥違停還嗆聲「小狗在開單」　6百元罰單再加1萬2

罵人「操X媽」卻辯「草泥馬」　行車紀錄器還原真相

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

羅志祥大跳串燒神曲　網友：果然是亞洲舞王！！！

街頭實測「屎在滾」不消費借廁所 台灣店家超友善！他讚：我給五顆星

上班族救星！健康「味噌豬肉風味飯」　250做一整鍋...米飯吸附高湯超美味

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

30歲生日驚喜！收同性男友求婚 他秒淚崩「點頭同意」眾人嗨翻

攻讀博士再考上校長資格...老長官趕見最後一面撲空　嘆：他真的很認真

鄰居眼中19歲乖乖女遇火劫送命　鄰嬤心疼哽咽：只差幾步而已...

與校長夫共赴黃泉...「美人瑜」老師受學生熱愛　臉書曾曝：教育是我一生志願

吳小哲遭斷手腳自付百萬醫藥費　警PO文酸「裝可憐」挨批：真沒同理心

中年男穿女裝混進校園　專偷「教職員辦公室」盜刷10萬卡費　

冒牌女公關誆「精品VIP活動」還收保密費　狂詐水果攤老闆娘166萬

法鬥犬迷途闖派出所　怕牠再跑用腳鍊銬住... 找到飼主了

義交大同中隊布達典禮登場！新任中隊長李承仲帶領大家向前走

新竹咆哮哥違停還嗆聲「小狗在開單」　6百元罰單再加1萬2

罵人「操X媽」卻辯「草泥馬」　行車紀錄器還原真相

董事長樂團主唱慶49歲生日！　鄭文燦：沒有吉董沒有今日的我

鍾文榮／「看不見的那隻手」招致外送員之死？

好市多買多榖飯！回家見第4盒「被吃一半還長毛」　他無奈認賠...結局反轉

李文輝拜會柯文哲不公開　周台竹：國台辦在台不受訪、不碰政治議題

費城2歲女童爆頭亡！週末2槍案連發　11月嬰「頭胸背中4槍」命危搶救中

【廣編】拍照抽禮券！國民健康署邀您共同尋找1966

攻讀博士再考上校長資格...老長官趕見最後一面撲空　嘆：他真的很認真

磐石集團千里傳愛　連續十年愛送偏鄉

4萌柴聽到狗叫同步「雨刷式歪頭」　千名網友融化：萌到犯規

鄰居眼中19歲乖乖女遇火劫送命　鄰嬤心疼哽咽：只差幾步而已...

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

社會熱門新聞

高雄19歲女陽台悲喊：救命　100％燒傷慘死

美體按摩！按完腿冒出20條紅巨蟲　少婦痛到崩潰

不捨2外甥淪孤兒　國小校長無私收養一手帶大

即／鶯歌3死惡火！國小校長夫婦、外甥喪命

常跳電把補累嘎換大就好？　師傅：您家可能電線走火

國小校長探頭向鄰居大聲求救　下一秒被燒成焦屍

切鐵管爆頭慘死　比對竟是2.75吋火箭彈

快訊／宜蘭翁鋸鐵管爆頭亡　疑軍方射落海未爆彈

即／台中陸軍裝甲586旅資深上士墜樓亡

國小校長燒成焦屍　兒子來不及見最後一面

鶯歌校長夫婦命喪火窟　「15字辦學理念」永流傳

即／他拿電鋸切割1.5m鐵管　慘被炸死「碎肉四散」

紅色法拉利台狂飆149公里遭重罰

小弟開賓士撞民宅　急撂大哥討拍

更多熱門

相關新聞

李婉鈺妨害公務案二審首開　不向警察道歉

李婉鈺妨害公務案二審首開　不向警察道歉

前新北市議員李婉鈺，前年11月29日凌晨到前立委張碩文住處猛按門鈴，之後與鄰居起衝突，搶奪警員密錄器，檢方依照妨害公務與強制未遂罪嫌提起公訴，一審將她判刑4月與拘役20日。案件上訴高院，17日首度開庭審理，李婉鈺向社會致歉，因為做了不好的示範；但她不願向員警道歉，因為她當時真的被吃豆腐。

砂石車A到警車　老闆竟對警飆國罵吐痰

砂石車A到警車　老闆竟對警飆國罵吐痰

車停分隔島前　秒收昂貴停車單

車停分隔島前　秒收昂貴停車單

跟在灑水車後方自摔　騎士滿身血不治

跟在灑水車後方自摔　騎士滿身血不治

騎機車拖狗害四肢破皮　路人PO網揪惡劣父子檔

騎機車拖狗害四肢破皮　路人PO網揪惡劣父子檔

關鍵字：

竹北分局違規停車妨害公務新竹爆料公社

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

遺物挖到祕寶　男從田僑仔變凡人

可能隨時開刀！家寧凌晨4點送急診又被轉院

聽話室友整鍋冰　她一開冰箱秒跪

高雄19歲女陽台悲喊：救命　100％燒傷慘死

女高中一吃就吐！罹患食道弛緩不能症

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

美體按摩！按完腿冒出20條紅巨蟲　少婦痛到崩潰

太平洋雙颱轉彎！鄭明典：降雨區重疊

黑男被嗆「年輕肉體很好用吧」！

不捨2外甥淪孤兒　國小校長無私收養一手帶大

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

即／鶯歌3死惡火！國小校長夫婦、外甥喪命

更多

最夯影音

更多
婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來
輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面