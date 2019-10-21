印度大學生戴紙箱應試　真人版「阿愣」現身考場

▲Bhagat University是位於印度南部的一所學校。圖／翻攝自Desh Bhagat University）

記者楊庭蒝／綜合報導

印度南部一所巴格特大學(Bhagat Pre-University College)被指控，一場化學考試上要求學生頭戴挖洞紙箱，校方表示，這是為了防止學生在考試過程中作弊，並有在事前得到學生的同意，不認同此作法的學生可以不必戴紙箱。印度大學教育委員會副主任皮爾傑德（Peerjade）表示，得知消息後立即前往了解，要求禁止再有類似情況發生，並正在考慮對校方實施紀律處分。

事件起因是一張照片被PO上Twitter瘋傳，照片中學生頭戴挖洞紙箱考試，只看得見前方，達到防作弊的效果。校方表示，是得知其他學校也有採用這種方法後，才實驗性地進行紙箱防作弊措施，且大部分的學生在15到20分鐘後就把紙箱拿下，老師們也在1個小時過後要求全部學生將紙箱拿下。

This isn't Pakistan

It's India students in an Indian College have been forced to wear cardboard boxes during exam to prevent cheating. pic.twitter.com/UqUgXboDrc — Mushahid Ahmed (@Sain_Mushahid) 2019年10月19日

▲巴格特大學模仿其他學校進行戴紙箱防作弊措施

照片曝光後引來許多聲浪，直指老師作法不人道。當地教育部長S Suresh Kumar表示，這是完全不能接受的，沒有人有權對待人像對待動物一樣。目前校方已針對此次事件公開道歉，並配合相關單位調查。

▲學生應試模樣神似紙箱人阿愣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）