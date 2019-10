印度大學生戴紙箱應試　真人版「阿愣」現身考場

▲Bhagat University是位於印度南部的一所學校。圖/翻攝自Desh Bhagat University)

記者楊庭蒝/綜合報導

印度南部一所巴格特大學(Bhagat Pre-University College)被指控,一場化學考試上要求學生頭戴挖洞紙箱,校方表示,這是為了防止學生在考試過程中作弊,並有在事前得到學生的同意,不認同此作法的學生可以不必戴紙箱。印度大學教育委員會副主任皮爾傑德(Peerjade)表示,得知消息後立即前往了解,要求禁止再有類似情況發生,並正在考慮對校方實施紀律處分。

事件起因是一張照片被PO上Twitter瘋傳,照片中學生頭戴挖洞紙箱考試,只看得見前方,達到防作弊的效果。校方表示,是得知其他學校也有採用這種方法後,才實驗性地進行紙箱防作弊措施,且大部分的學生在15到20分鐘後就把紙箱拿下,老師們也在1個小時過後要求全部學生將紙箱拿下。

This isn't Pakistan

It's India students in an Indian College have been forced to wear cardboard boxes during exam to prevent cheating. pic.twitter.com/UqUgXboDrc