前跆拳國手徐詩彥19億吸金案　他幫開高額支票辯「不知情」…遭重判8年半

▲前跆拳道女國手徐詩彥，犯下吸金案。（資料圖／記者吳銘峯攝）

記者徐愷昕／基隆報導

林姓男子與前跆拳道國手徐詩彥以短期投資「水產進口貨櫃」為幌子，騙取民眾投資，吸金超過19億元。檢方偵辦時，林男表示自己只是投資人，僅提供支票、帳戶給徐女使用，但檢察官調查時卻發現林男自稱是徐女的老闆，涉案情節重大，依法將他起訴。基隆地方法院2日依違反銀行法判處林男有期徒刑8年半。

據判決，徐女自2014年4月起，利用在補習班認識家長的機會，以短期投資「水產進口貨櫃」為由，向被害人們佯稱因為需要短時間獲得大量資金，可以低價買入水產，獲利非常豐富，短時間就能賺5到10％的利息，以高額利息吸引不少退休教授、老師及碩博士，將錢交給徐女「投資」。後來，因投資額不斷上升，徐女便找了能協助開立發票的林男一同參與。

林男在整個吸金的運作過程中，提供支票及帳戶讓徐女方便周轉，投資人則都是先將資金匯入林男的戶頭內，直到後來，因帳戶內的餘額已無力支付所有投資人的本息，導致支票陸續跳票，案件就此曝光。

法官審理時林男辯稱，自己的小孩在徐女教學的補習班補習，雙方因徐曾向他借貸金錢而相識，後來徐女主動邀約投資，他才借出支票及帳戶，徐女向他稱匯進帳戶的錢是投資廠商所給的，他強調完全不知道投資者是誰，自只是單純借票供徐女使用。徐女則表示，是林男先向他提起有朋友在做水產貨櫃投資，利潤很好，所以才介紹朋友一起。

檢警調查時發現，林男幫徐女開了大部份給投資人的的支票，且這些投資款項也都是匯入林男帳戶內，如果林男真的單純只是投資者，怎麼敢冒這麼大的風險幫忙。

法官認為，林男不可能不知道自己戶頭內的帳戶是如何應用的，因身為一投資者事後卻將戶頭裡面的錢轉到支票帳戶，金額還高達10億多元，若不知徐女明確意圖，怎麼會願意貿然開出支票。

法官審後認定林男已觸犯銀行法，且金額超過億元，最後依違反非法經營收受存款業務罪判處他有期徒刑8年半，而未扣案的共同犯罪的所得3億多元，在發還給被害人請求賠償的費用後，剩下的餘款應與徐女共同沒收。

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