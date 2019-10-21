竹市萬聖節大遊行　「動物搗蛋趴」26日晚登場

▲記者會上小朋友提著南瓜籃、乘著南瓜列車入場，向在場貴賓「搗蛋討糖吃」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

一年一度的萬聖節即將到來，新竹市政府舉辦的「2019萬聖節大遊行-動物搗蛋趴」將於10月26號晚上6點半在市府前廣場熱鬧展開，以年底即將開幕的動物園為主題，邀請市民朋友一起變裝成可愛動物，在開園前來場狂歡搗蛋派對，一起搭乘南瓜列車大鬧舊城區！新竹市長林智堅今（21）日在活動記者會上表示，動物園是新竹人的共同回憶，當天也安排許多動物裝置藝術和街頭表演，歡迎爸媽們帶孩子來探險、搗蛋討糖吃，度過難忘的變裝狂歡夜。

林智堅表示，新竹市是個小而美、擁有多元文化及族群的地方，有超過 9 千位新住民人口，市內的科學園區及知名大學也帶來許多外籍人士，期盼透過西方傳統文化節日「萬聖節」，增進彼此交流。同時，全台歷史最悠久的新竹動物園整修後，即將在今年12月28日隆重開幕，日前河馬「樂樂」搶先入住新家，引起廣大迴響，如今再以「動物變裝」為主題，邀請民眾在動物園開園、動物上班之前，在舊城區來場「動物狂歡搗蛋派對」，感受不一樣的城市氛圍！

今日記者會上，新竹市高峰國小的小朋友提著南瓜籃、乘著南瓜列車入場，向在場貴賓「搗蛋討糖吃」，林智堅市長也餵變裝的「河馬」吃萬聖節彩糖，正式啟動「動物搗蛋儀式」。現場搶先曝光萬聖節當天的南瓜和鬼怪布景，並邀請狂人工作室表演扯鈴和舞蹈等動物特技秀。

新竹市政府教育處長黃錦能表示，今年萬聖節大遊行以「動物」為主題，在遊行路線中特別製作小朋友喜愛的動物裝置藝術、高空藝術、街頭表演，並讓孩子發揮無限想像力，裝扮成自己最愛的動物，體驗這場嘉年華盛會的歡樂氣氛！

教育處表示，目前正舉辦「號召搗蛋動物站出來」活動，邀請各位市民朋友到「新竹市新鮮事」粉絲頁下留言，並分享自己的變裝搗蛋動物照片或動物濾鏡照片，就有機會抽中實用又可愛的「造型南瓜杯」。而活動當日現場發放南瓜提燈 5,000 份，更特別邀請特色表演團體，展現出無限的想像與活力。歡迎所有市民於108年10月26日晚間6:30分，在市府前廣場前集合共襄盛舉！