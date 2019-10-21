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義交大同中隊布達典禮登場！新任中隊長李承仲帶領大家向前走

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▲▼交通義勇警察大隊大同中隊新任中隊長布達典禮。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲交通義勇警察大隊大同中隊新任中隊長布達典禮，全體大合照。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

台北市交通義勇警察大隊18日上午10時30分，於大同警分局8樓禮堂舉辦新任「大同中隊中隊長」布達典禮，由義交大隊大隊長王慶郎主持，現場邀集各義交中隊幹部、大同中隊全體隊員及大同分局各內外勤主管等地方仕紳到場觀禮。

▲▼交通義勇警察大隊大同中隊新任中隊長布達典禮。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲大隊長王慶郎（左）頒發新任中隊長李承仲（右）職務派令。（圖／記者孫于珊翻攝）

現場由王慶郎頒發新任中隊長職務派令，並歡迎中隊長李承仲加入義交行列，共同為本市交通盡一份心力，希望藉由李中隊長完整的學經歷，並具有領導統御及協調能力，繼續帶領大同中隊向前邁進，也希望未來對於義交工作若有良好表現，各位能夠給予肯定及支持。此外，也特別感謝2位大同分局副分局長，過去皆曾擔任交通警察大隊副大隊長，持續對於義交工作的提攜及支持，讓與會的全體義交同仁賓至如歸。

大同分局副分局長蘇裕展表示，感謝新任李中隊長的熱心公益，及所有義交大同中隊的全體同仁平日對交通的努力與付出，讓大同區交通維持順暢及安全。

典禮結束後，與會的貴賓及義交同仁共同享用餐點及互動交流，隆重又溫馨的典禮順利圓滿結束。

▼大同分局副分局長感謝所有義交的努力，典禮圓滿結束。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲▼交通義勇警察大隊大同中隊新任中隊長布達典禮。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲▼交通義勇警察大隊大同中隊新任中隊長布達典禮。（圖／記者孫于珊翻攝）

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