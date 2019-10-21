攻讀博士再考上校長資格...老長官趕見最後一面撲空　嘆：他真的很認真

記者陳以昇／新北報導

新北市鶯歌區21日凌晨一間民宅發生駭人火警，導致鳳鳴國小的校長曾俊凱被當場燒死。對此，稍早鳳鳴國小簡姓前校長看到新聞後，也趕來想送昔日部屬最後一程，而他也感嘆，「曾俊凱工作相當認真」。

▲鳳鳴國小前校長（左）表示，曾俊凱工作相當認真。（圖／記者陳以昇攝）

這起事件發生在21日清晨1時許，當時鄰居還聽見曾俊凱大喊「快叫消防隊」沒想到最後還是命喪火場，其妻子、外甥送醫後也不幸身亡，唯有外甥女由3樓跳窗逃生。

▲鳳鳴國小校長生前相當開朗。（圖／翻攝臉書）

稍早鳳鳴國小簡姓前校長，到聖保祿醫院想看曾俊凱最後一面，但工作人員卻告知他，曾俊凱的遺體在恩主公醫院。對此，簡校長離去時表示，「87年間他擔任鳳鳴國小校長時，曾俊凱擔任學務主任，而他工作一直相當認真」。此外，簡校長也感嘆，「曾俊凱在我的任內取得博士學位，還考到校長資格，之後就外派出去當校長，對教學工作一直相當認真」。

此外，由於曾俊凱生前為人開朗、熱心，和師生感情都相當好，生日時還有不少老師、同學在臉書祝賀他生日快樂，而善心收養兩個外甥的他，其實本身就相當喜歡小孩，曾在臉書發文提到，「孩子是我們的最愛」，沒想到如今卻發生此憾事，讓外界感到相當不捨與惋惜。

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