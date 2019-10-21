冒牌女公關誆「精品VIP活動」還收保密費　狂詐水果攤老闆娘166萬

▲楊女謊稱公司在年底有辦活動，需要做水果禮盒，因此詢問平時經常消費的水果攤，是否願意當協力廠商。（示意圖／翻攝自pixabay，本案無關）

記者廖安莘／台北報導

台北市一名楊姓女子自稱是台北101大樓一間公關公司的員工，她謊稱公司的客戶Gucci 、LV、Chanel等世界知名大品牌公司，要在年底辦活動，需要做水果禮盒，因此詢問平時經常消費的水果攤，是否願意當她們公司的協力廠商。由於楊女平時在水果攤的消費金額都很高，所以鄭姓老闆娘馬上就答應，先後以現金交付和匯款方式，共投資166萬8千元。不料，活動一直沒有任何消息，楊女也拒絕返還資款，鄭女才發現自己受騙上當，因此提出告訴向她求償。

判決指出，2017年10月間楊女前往經常消費的水果攤，並自稱在台北101大樓一間公關公司擔任員工，因與水果攤鄭姓老闆娘熟識，所以在中秋節前夕，楊女謊稱公司要辦精品VIP活動，配合的廠商已有酒商及花商，由於還需要水果禮盒，因此問鄭女要不要合作，但必須事先付訂金、場地費及保密費。

因楊女平時在水果攤的消費金額都很高，鄭女馬上就答應合作，並先後匯錢到楊女所指定的帳戶。事後，楊女又告知鄭女，原本的中秋節活動合作案，臨時取消，但錢都放在公司（台北101）的保險箱內，因此不用擔心，且年底 Gucci 、LV、Chanel等知名品牌公司會辦活動，有送禮盒的需求，屆時一定會找她合作，所以原先交付的錢就暫時先押在公司那。

此外，楊女還稱年底因飯店檔期熱門，場地費的押金也會比較高，所以押金可能不夠，因此要鄭女再出資。鄭女隨即以現金交付和匯款方式，先後共投資166萬8千元。

不料，到了年底，楊女到水果攤的次數越來越少，鄭女察覺有異，開始詢問楊女公司活動辦的如何，但楊女總是言詞閃爍，此時鄭女才知道自己受騙上當，因此提出告訴向她求償。

鄭女起訴時指出，當初楊女的指定匯款帳戶是其同母異父張姓妹妹的帳戶，因此要求楊女、張女2人應連帶賠償166萬8千元，以及精神慰撫金10萬元。

台北地院審理後，法官認為2人侵權行為是侵害鄭女的「財產法益」，而非「人格法益」，因此將10萬慰撫金之請求，予以駁回。另外，鄭女將100萬5千匯到張女帳戶，因此這部分判2人應連帶賠償，至於其餘的66萬3千元，則是鄭女以現金交付方式拿給楊女，因此判楊女應賠償66萬3千元。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

嗆派出所長「你有LP沒有？」下秒遭逮捕 囂張女判拘役30天

新北樹林塑膠工廠火警！濃煙狂竄嚇壞民眾 6移工逃出

酒駕男想逃還撞傷警 「車頭沒對警察」法官判無罪