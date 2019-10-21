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《刑法》規定境內犯罪有優先管轄權　張善政：蔡英文放棄主權

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▲▼陳同佳即將刑滿釋放，他透露願意赴台自首。（左圖／翻攝自當事人臉書，右圖／ETtoday資料照）

▲陳同佳即將刑滿釋放，他透露願意赴台自首。（左圖／翻攝自當事人臉書，右圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

「港女潘曉穎箱屍命案」主嫌陳同佳將在本週出獄，想到台灣自首遭到蔡政府拒收。前行政院長張善政痛批，根據中華民國《刑法》第3條，本法於在中華民國領域內犯罪者，適用之，我國有優先管轄權，豈有放棄之理。

張善政表示，這個案子不是對方「移送」、「引渡」，而是嫌犯「自願來台接受制裁」不需要什麼制度安排。所以民進黨政府鬼扯什麼港台尚未進行司法互助，什麼一中原則，都是胡說八道。

張善政指出，我國已經發布通緝令，所以陳同佳自願來，一下飛機，就可以逮捕（並保護其人身自由），然後交由檢方聲請羈押。香港人激烈反送中，陳同佳卻自願來台接受司法審判，可見臺灣的司法系統是受到信任，明明是一個對國際證明我國法治與主權的大好機會，陸委會卻因政治計算而推託。

張善政說，民進黨政府因為司法互助困難而放棄司法審判權，台港司法互助困難是政治問題，蔡政府怎能因政治問題而放棄司法主權，陳同佳來台受審的重要性優先於台港司法互助。陳同佳可先來台接受調查審判，如有需要，再向香港提出協助，這樣豈不兩全其美。蔡政府執意透過司法互助，十分不智，也不了解庶民希望正義得以伸張的期盼。

「還記得林克穎一案嗎？」張善政說，當時我國一再向英國請求引渡林克穎來台服刑，不惜進行跨海訴訟，為什麼陳同佳願意來台受審，法務部反而拒絕，到底是誰在讓司法政治化？說穿了，民進黨政府就是置刑事互助的司法人權不顧，只想政治化的操作「反送中」。蔡英文「反送中」也「反送台」，證明蔡英文棄主權，反人權，心中只有政權。

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