　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

魏鳳和談台獨「搞分裂死路一條」　陸委會：以武促統不切實際

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲第九屆北京香山論壇。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國防部長魏鳳和。（圖／記者任以芳攝）

記者曾俊豪／台北報導

第九屆「北京香山論壇」今（21日）舉行開幕式，大陸國防部長魏鳳和在致詞時提到，「絕不會任由台獨份子鋌而走險，絕不會坐視外部勢力插手干涉。」對此，陸委會中午回應，武力恫嚇並無法撼動臺灣2300萬人民守護主權民主的意志，北京當局應及早打消「以武促統」不切實際的妄想。

陸委會指出，香山論壇已成為中共專屬的「批美嚇臺」場域，無助於亞太安全對話、更破壞區域和平。中共始終不放棄武力犯臺的舉措，企圖藉由消費臺灣議題，激發中國大陸內部民族主義與仇臺情緒，掩飾治理缺失的共黨執政地位。

陸委會表示，中共舉辦安全對話極為諷刺，也再次提醒北京當局，中華民國是主權國家，臺灣從未隸屬於中華人民共和國，未來也不會是。政府維持和平、理性及不挑釁的兩岸政策一貫，會持續強化自我防衛能力，確保國家主權及民主體制不受威脅與破壞，並與理念相近國家深化合作，共同致力臺海及區域和平與繁榮。

▲第九屆北京香山論壇。（圖／記者任以芳攝）

▲北京香山論壇今年進入第九屆。（圖／記者任以芳攝）

第九屆「北京香山論壇」上午舉行開幕式，主題聚焦「維護國際秩序，共築亞太和平」，本屆論壇有76個官方代表團600多人參會，來自各國共23位國防部長、6位軍隊總參謀長。其中，中國大陸派出23名將軍亮相，與外國官方代表團、學者就國際秩序和世界和平相關議題進行交流。

外國代表團中，俄羅斯國防部長蕭伊古首次出席該論壇，北韓人民武力省副相金亨龍再次率團參會，美國今年也派出20人代表團，由國防部副助理部長施燦德帶隊，規模遠超以往。

大陸國防部長魏鳳和在發言時提到，中國大陸致力於推動「兩岸關係的和平發展，推進和平統一進程。但我們絕不會任由台獨份子鋌而走險，絕不會坐視外部勢力插手干涉。祖國統一是『人間正道』，搞分裂只能是死路一條！」

►還有什麼比her更實際

ET快訊
《黑澀會》妹哽咽控「我很受傷」　陳建州愧疚：該怎麼彌補妳
乾拌麵12強出爐！　來票選你最愛吃哪一款
幸福企業待23年！她突被裁員「求職頻碰壁」　專家警世3建議
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

水炮染藍清真寺　香港伊斯蘭團體難過：只有真主才知道真相

港警水炮「染藍」清真寺！　林鄭月娥親自進「清真寺25分」道歉

魏鳳和談台獨「搞分裂死路一條」　陸委會：以武促統不切實際

GDP增速探新低　陸發改委駁「嚴重放緩」說：有信心持續發展

奧迪停地下室「離奇消失」…車主一看監視器傻眼：鄰居13歲小孩開去上學了

借我5000元！新詐騙手法變造親友語音「恐懼、哭泣」全模仿

富豪邀辣妹深夜宵夜！她拒絕喝酒慘淪「人肉沙包」當場濺血…翹鼻被打塌

影／美20人代表團坐台下　陸防長談兩岸：搞分裂死路一條

水炮車「誤射染藍」清真寺…香港NGO駁斥：現場無示威者！警方需道歉

黃之鋒列中學「中華美德名人」　人民日報：香港教育的病該治

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

羅志祥大跳串燒神曲　網友：果然是亞洲舞王！！！

街頭實測「屎在滾」不消費借廁所 台灣店家超友善！他讚：我給五顆星

上班族救星！健康「味噌豬肉風味飯」　250做一整鍋...米飯吸附高湯超美味

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

30歲生日驚喜！收同性男友求婚 他秒淚崩「點頭同意」眾人嗨翻

水炮染藍清真寺　香港伊斯蘭團體難過：只有真主才知道真相

港警水炮「染藍」清真寺！　林鄭月娥親自進「清真寺25分」道歉

魏鳳和談台獨「搞分裂死路一條」　陸委會：以武促統不切實際

GDP增速探新低　陸發改委駁「嚴重放緩」說：有信心持續發展

奧迪停地下室「離奇消失」…車主一看監視器傻眼：鄰居13歲小孩開去上學了

借我5000元！新詐騙手法變造親友語音「恐懼、哭泣」全模仿

富豪邀辣妹深夜宵夜！她拒絕喝酒慘淪「人肉沙包」當場濺血…翹鼻被打塌

影／美20人代表團坐台下　陸防長談兩岸：搞分裂死路一條

水炮車「誤射染藍」清真寺…香港NGO駁斥：現場無示威者！警方需道歉

黃之鋒列中學「中華美德名人」　人民日報：香港教育的病該治

3C重度使用不只引身心病症　醫揭「排擠現象」：人際關係也糟糕

董事長樂團主唱慶49歲生日！　鄭文燦：沒有吉董沒有今日的我

鍾文榮／「看不見的那隻手」招致外送員之死？

好市多買多榖飯！回家見第4盒「被吃一半還長毛」　他無奈認賠...結局反轉

李文輝拜會柯文哲不公開　周台竹：國台辦在台不受訪、不碰政治議題

費城2歲女童爆頭亡！週末2槍案連發　11月嬰「頭胸背中4槍」命危搶救中

【廣編】拍照抽禮券！國民健康署邀您共同尋找1966

攻讀博士再考上校長資格...老長官趕見最後一面撲空　嘆：他真的很認真

磐石集團千里傳愛　連續十年愛送偏鄉

4萌柴聽到狗叫同步「雨刷式歪頭」　千名網友融化：萌到犯規

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

大陸熱門新聞

結婚3年狂嘿咻！妻卻生不出來　醫驚：還是處女

Dior上海秀播《我和我的祖國》 網嘲：求生慾爆棚

奧迪停地下室消失！車主一看監視器傻了

遭幼稚園老師投毒　5歲男童腦死亡

水炮車染藍清真寺　指揮官帶隊道歉

即／陳同佳「被限制入境」　港府說話了

「蘋果CEO」任職北京清華大學

PUA講師一日睡3女　教乖乖男「最速脫單」

港府駁陳同佳「被自首」　陸委會：情節不合理

17歲高中妹提分手...當晚遭男友「毒打致死」

富豪邀辣妹深夜宵夜！她拒絕喝酒慘被狂歐

嬤打掃11歲孫女房間驚見提款卡　一問才知77萬元飛了

46歲女腹痛掛急診「竟生出5月大胎兒」

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

更多熱門

相關新聞

北京香山論壇 魏鳳和:搞分裂死路一條

北京香山論壇 魏鳳和:搞分裂死路一條

第九屆「北京香山論壇」今（21日）舉行開幕式，來自各國有23位國防部長、6位軍隊總參謀長與會，規模和領導級別堪稱史上最高。中國大陸國務委員兼國防部長魏鳳和發言特別提及兩岸局勢，他表示，「絕不會任由台獨份子鋌而走險，絕不會坐視外部勢力插手干涉，祖國統一是『人間正道』，搞分裂只能是死路一條。」

港府駁陳同佳「被自首」　陸委會：情節不合理

港府駁陳同佳「被自首」　陸委會：情節不合理

陳同佳投案遭阻　法務部回應了

陳同佳投案遭阻　法務部回應了

馬英九批「不像話」　陸委會：港府已讀不回

馬英九批「不像話」　陸委會：港府已讀不回

港府送陳同佳來台自首　陸委會：推卸責任

港府送陳同佳來台自首　陸委會：推卸責任

關鍵字：

香山論壇北京魏鳳和陸委會邱垂正特派現場

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

遺物挖到祕寶　男從田僑仔變凡人

可能隨時開刀！家寧凌晨4點送急診又被轉院

聽話室友整鍋冰　她一開冰箱秒跪

高雄19歲女陽台悲喊：救命　100％燒傷慘死

女高中一吃就吐！罹患食道弛緩不能症

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

美體按摩！按完腿冒出20條紅巨蟲　少婦痛到崩潰

太平洋雙颱轉彎！鄭明典：降雨區重疊

黑男被嗆「年輕肉體很好用吧」！

不捨2外甥淪孤兒　國小校長無私收養一手帶大

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

即／鶯歌3死惡火！國小校長夫婦、外甥喪命

更多

最夯影音

更多
婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來
輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面