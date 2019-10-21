魏鳳和談台獨「搞分裂死路一條」　陸委會：以武促統不切實際

▲大陸國防部長魏鳳和。（圖／記者任以芳攝）

記者曾俊豪／台北報導

第九屆「北京香山論壇」今（21日）舉行開幕式，大陸國防部長魏鳳和在致詞時提到，「絕不會任由台獨份子鋌而走險，絕不會坐視外部勢力插手干涉。」對此，陸委會中午回應，武力恫嚇並無法撼動臺灣2300萬人民守護主權民主的意志，北京當局應及早打消「以武促統」不切實際的妄想。

陸委會指出，香山論壇已成為中共專屬的「批美嚇臺」場域，無助於亞太安全對話、更破壞區域和平。中共始終不放棄武力犯臺的舉措，企圖藉由消費臺灣議題，激發中國大陸內部民族主義與仇臺情緒，掩飾治理缺失的共黨執政地位。

陸委會表示，中共舉辦安全對話極為諷刺，也再次提醒北京當局，中華民國是主權國家，臺灣從未隸屬於中華人民共和國，未來也不會是。政府維持和平、理性及不挑釁的兩岸政策一貫，會持續強化自我防衛能力，確保國家主權及民主體制不受威脅與破壞，並與理念相近國家深化合作，共同致力臺海及區域和平與繁榮。

▲北京香山論壇今年進入第九屆。（圖／記者任以芳攝）

第九屆「北京香山論壇」上午舉行開幕式，主題聚焦「維護國際秩序，共築亞太和平」，本屆論壇有76個官方代表團600多人參會，來自各國共23位國防部長、6位軍隊總參謀長。其中，中國大陸派出23名將軍亮相，與外國官方代表團、學者就國際秩序和世界和平相關議題進行交流。

外國代表團中，俄羅斯國防部長蕭伊古首次出席該論壇，北韓人民武力省副相金亨龍再次率團參會，美國今年也派出20人代表團，由國防部副助理部長施燦德帶隊，規模遠超以往。

大陸國防部長魏鳳和在發言時提到，中國大陸致力於推動「兩岸關係的和平發展，推進和平統一進程。但我們絕不會任由台獨份子鋌而走險，絕不會坐視外部勢力插手干涉。祖國統一是『人間正道』，搞分裂只能是死路一條！」

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