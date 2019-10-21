周錫瑋開直播批蔡英文：放棄陳同佳接受台灣審判就等於放棄國家獨立權力

▲周錫瑋。（資料照／記者陳政錄攝）

記者蔡文鈴／台北報導

在台殺害女友潛逃香港的男子陳同佳表示願意來台自首，不過卻遭蔡政府卻拒收，對此，前台北縣長周錫瑋21日在臉書開直播批評總統蔡英文，「放棄司法管轄權、司法獨審判的權力，就是放棄國家獨立的權力。」

香港特首林鄭月娥19日親自證實，收到陳同佳提出自首的信件，而港府會安排他來台也發出4封郵件，希望與台灣司法單位磋商，目前正等待台方回應。

對此，士林地檢署表示，電郵是「私下」寄來，沒聽說港府要和檢察官會面磋商，法務部長蔡清祥呼籲港府，「透過正式司法互助來共同打擊犯罪才能實現公平正義。」

周錫瑋21日在直播中表示，陳同佳若接受台灣的審判，就等於香港、大陸都承認「中華民國」，因為他承認司法管轄權，就是等同承認國家主權，等同承認中華民國。

周錫瑋也批評總統蔡英文跟民進黨，拒絕讓陳同佳來台接受審判，就是不要中國民國跟國家主權，因為她只想搞政治鬥爭，而香港反送中事件，正巧是選舉政治鬥爭的議題，「怎麼可以讓陳同佳送到中華民國，皆受司法管轄權、獨立審判，盼他的罪？」另外，周錫瑋暗酸蔡英文，「不要叫她辣台妹，叫他賣台妹」，因為她破壞台灣的民主、法治、國家主權。

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