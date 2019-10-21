中年男穿女裝混進校園　專偷「教職員辦公室」盜刷10萬卡費　

▲1名年約40歲的男子，近日身著女裝行竊苗栗縣多所學校，警方已掌握嫌犯身分。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣多所國中、小學近日傳出變裝大盜侵入校園行竊的案件，其中有1所國小女老師放在教職員辦公室的皮包，也遭到這名男子偷走現金近3000元，並盜刷其信用卡約10萬元，警方調閱相關監視器畫面已鎖定特定人士，正全力追查中。

苗栗縣政府教育處表示，這名年約40歲的男子，在10月初時，偽裝成家長模樣，分別在造橋、三灣及通霄地區的國小校園尋找下手目標；學校監視器清楚拍到這名男子疑似男扮女裝，並戴著帽子、假髮，肩上背著女用的側背包包，在下午時間正大光明的直接走進校園，先環顧周遭環境，再趁四下無人闖入教職員辦公室行竊。

學校方面表示，這名男子行竊後，又趁著低年級放學之際，態度從容的慢慢離開校門，老師及警衛都誤認為是學生家長而未有防備心，一直到其中1名老師接到刷卡通知簡訊，且清查自己的包包後才發現，裡面約3000元的現金和信用卡早已不翼而飛，學校方面才趕緊通知警方。

苗栗警方表示，這名竊嫌專門鎖定學校犯案，因為部分學校門口並無警衛看守，更可直接進出學校大門；不過警方已調閱相關監視器畫面，也鎖定特定人士，全力追緝到案中；苗栗縣政府教育處也呼籲各校加強門禁管制，師生們也要提高警覺。

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