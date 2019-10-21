港警水炮「染藍」清真寺！　林鄭月娥親自進「清真寺25分」道歉

▲林鄭月娥與警察公共關係科高級警司余鎧均21日進入清真寺。（圖／香港01授權）

本報訊

10.20九龍遊行，警方在驅散行動中出動水炮車在尖沙咀彌敦道射藍水，九龍清真寺受波及，多名站在門外的市民「染藍」，包括印度商會領袖。警方至今未就事件公開道歉，今早（21 日）政府官員到清真寺與教長Muhammad Arshad會面。

特首林鄭月娥及警務處處長盧偉聰會後未有回應傳媒提問，清真寺教長及一眾南亞領袖則感謝市民協助清潔，相信警方是無心之失，特首與警方已就事件致歉，他們接受道歉。

【1144】教長步出清真寺，指警方與林鄭已就事件道歉，清真寺接受道歉，不斷致謝「thank you very much」。寺代表感謝市民清潔清真寺。

【1142】余鎧均離開清真寺，全程無回應傳媒提問。

【1140】林鄭月娥逗留約25分鐘後離開清真寺，向九龍公園停車場方向離去，最少20名便衣警員在寺外護送。有示威者在門外叫口號「五大訴求 缺一不可」，又指罵林鄭月娥。林鄭月娥沒有回應有否向清真寺道歉。

【1114】特首林鄭月娥及警務處處長盧偉聰經尖沙咀站A出口對開通道，在大批便衣警員包圍下，經大門進入清真寺。她肩上有圍巾，身穿套裝。

【1106】教長要求傳媒退至閘外，以便信眾出入。

【1104】余鎧均步出清真寺，向記者稱：「我哋好快返。」

【1059】警察公共關係科高級警司余鎧均到達清真寺，穿上長袖衫，肩上有圍巾。

▲九龍清真寺教長與政府人員會面。

水炮車藍水射清真寺當晚10時許，油尖警區指揮官總警司何潤勝、警察公共關係科高級警司余鎧均、及非華裔警務人員Swalikh Mohammed 及Gimandeep Singh到九龍清真寺與教長會面，向教長解釋及表達關注。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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