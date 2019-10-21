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愛貓被殺！她用鐵鎚打爆室友腦袋　「鋸子肢解屍體」裝5袋放火燒

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嫌犯將被害人的屍塊分裝在5個垃圾袋內。（圖／翻攝鏡報）

▲嫌犯將被害人的屍塊分裝在5個垃圾袋內。（圖／翻攝鏡報）

圖文／周刊王

俄羅斯驚傳一起分屍命案！一名41歲女子安娜塔西亞（Anastasia Kh）長期與室友不合，當安娜塔西亞發現室友殺死她的貓後，憤而用鐵鎚重擊室友頭部致死，再將屍體用鋸子分屍裝進垃圾袋內，載到荒野焚燒。

根據《鏡報》報導指出，一名男子在遛狗時發現了棄屍現場，隨即向警方通報，警方抵達現場後，發現5個黑色塑膠袋，裡面裝的是腿骨、肋骨、肩膀、骨盆部位和皮膚。

俄羅斯調查委員會指出，嫌犯使用鐵鎚重擊受害人的頭部，期間還多次踹他，最後再將受害人用鋸子分屍，法醫也表示嫌犯分屍的手法相當「專業」。報導也指出嫌犯將被害人的屍塊分裝在5個垃圾袋內後，多次搭乘公車，將屍塊載往三英里遠的荒郊野地，焚燒滅證。

根據警方調查，嫌犯與受害者為室友關係，但2人長期不合，更因為室友「殺貓」一事導致這起命案發生，目前嫌犯已因謀殺遭警方逮捕。

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