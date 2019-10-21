中區人醫關懷義診行　情牽苗栗南庄17載

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

中區慈濟人醫會每個月定期到苗栗縣南庄鄉義診，10月20日一早，中區慈濟人醫會窗口紀邦杰醫師帶領醫療團隊及慈濟志工約80位上山義診，除了在苗栗縣南庄鄉東河國小進行定點義診，更前往關懷10多年的當地住民，有脊髓損傷者，也有足不出戶的玻璃娃娃，他們無法走出去，慈濟人醫會就每個月走進去。

10月20日早上，苗栗縣南庄鄉遊客陸續進入，在知名景點東河吊橋旁的東河國小同樣熱鬧。當地原住民陸續前來，他們都知道：每個月第三個周日有慈濟人醫會義診，10月20日共有牙科、內科、外科、泌尿科的醫師前來服務，連同護理師、藥師、後勤志工約80位利用假日來義診，除了定點義診，另外還因應附近無法走出來的居民安排往診。

▲中區慈濟人醫會每個月的第三個周三定期到苗栗縣南庄鄉義診，10月20日早上在苗栗縣南庄鄉東河國小義診。

中區慈濟人醫會在苗栗縣南庄鄉關懷自2002年開始，窗口紀邦杰醫師幾乎每個月都上來「看老朋友」，其中一位是「玻璃娃娃」詹先生，瘦小的身軀看不出來他已經31歲，詹先生平時與姑姑、二哥住，二哥為了家計外出工作，同樣不良於行的大哥罹患黏多醣症，8年前往生後，個性內向的詹先生平日靠姑姑照顧，生活賴政府補助，每天就是坐在電話機旁，一整天的作息就是打開電腦、看手機、接話機，累了就趴著睡。

詹先生的母親多年前離家出走、奶奶中風，姑姑不捨詹家兄弟而從台北返鄉照顧他們，慈濟從2003年開始關懷這一戶人家，無論是為家中長輩安裝浴廁的無障礙空間、十幾年前詹家發生火災，慈濟也協助屋頂翻修及廚房內部整理。詹大哥曾因下肢細菌感染，慈濟也安排到台北慈濟醫院治癒出院。照顧詹先生的姑姑感恩慈濟的關懷，也當慈濟會員十幾年。

▲中區慈濟人醫會窗口紀邦杰醫師幾乎每個月都上來「看老朋友」，其中一位是足不出戶的「玻璃娃娃」詹先生。

慈濟人醫會在2005年開始每個月前來關心，紀邦杰醫師認識詹家也十幾年，紀邦杰醫師表示，詹大哥還會坐輪椅到外面，詹先生則是足不出戶。

面對奶奶、父親、哥哥的相繼往生，詹先生更木訥，但只要每個月紀邦杰醫師上山來看他的那天，他就會早早坐在他的固定位置等候紀邦杰，儘管不說話，總是露出笑容靜靜地聽。

▲紀醫師關懷頸椎以下無法動的章先生，章先生表示牙痛，紀邦杰醫師為他安排後續看診。

同樣每個月期待紀醫師前來的章先生，28歲那一年因跳水不慎導致頸椎以下無法動，與姊姊、姊夫同住，姊姊不願意將弟弟送養護中心，章先生個性樂觀，凡事自己來，這一天還在紀邦杰醫師面前示範：如何躺著用手肘加手挽拿取頭旁邊的管子喝水。

章先生表示牙齒不舒服，志工立即聯繫東河國小義診現場的工作人員，將牙醫師載來，牙醫師看完確認需拔牙，但需先吃一週的抗生素，志工又載來藥箱，牙醫師結合隨同的藥師一起開藥，行動義診車。

中區慈濟人醫會在苗栗、中區、彰化、南投等縣市投入服務，除了定期與機構合作義診，例如為創世基金會植物人、人安街友、移民署南投收容所收容人義診，每個月更定期前往苗栗卓蘭坪林、苗栗南庄、中區新社等地義診。中區慈濟人醫會窗口紀邦杰醫師表示，這都是他們應該做的事，過程中很感恩有許多醫療人員、慈濟志工投入。

▲紀邦杰醫師關懷脊髓損傷病人，適時給予鼓勵。