　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

中區人醫關懷義診行　情牽苗栗南庄17載

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼台中慈濟人醫會每個月定期到苗栗縣南庄鄉義診，10月20日一早，中區慈濟人醫會窗口紀邦杰醫師帶領醫療團隊及慈濟志工約80位上山義診，除了在苗栗縣南庄鄉東河國小進行定點義診，更前往關懷10多年的當地住民，有脊髓損傷者，也有足不出戶的玻璃娃娃。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供　文／林佳予

中區慈濟人醫會每個月定期到苗栗縣南庄鄉義診，10月20日一早，中區慈濟人醫會窗口紀邦杰醫師帶領醫療團隊及慈濟志工約80位上山義診，除了在苗栗縣南庄鄉東河國小進行定點義診，更前往關懷10多年的當地住民，有脊髓損傷者，也有足不出戶的玻璃娃娃，他們無法走出去，慈濟人醫會就每個月走進去。

10月20日早上，苗栗縣南庄鄉遊客陸續進入，在知名景點東河吊橋旁的東河國小同樣熱鬧。當地原住民陸續前來，他們都知道：每個月第三個周日有慈濟人醫會義診，10月20日共有牙科、內科、外科、泌尿科的醫師前來服務，連同護理師、藥師、後勤志工約80位利用假日來義診，除了定點義診，另外還因應附近無法走出來的居民安排往診。

▲▼台中慈濟人醫會每個月定期到苗栗縣南庄鄉義診，10月20日一早，中區慈濟人醫會窗口紀邦杰醫師帶領醫療團隊及慈濟志工約80位上山義診，除了在苗栗縣南庄鄉東河國小進行定點義診，更前往關懷10多年的當地住民，有脊髓損傷者，也有足不出戶的玻璃娃娃。（圖／慈濟基金會提供）

▲中區慈濟人醫會每個月的第三個周三定期到苗栗縣南庄鄉義診，10月20日早上在苗栗縣南庄鄉東河國小義診。

中區慈濟人醫會在苗栗縣南庄鄉關懷自2002年開始，窗口紀邦杰醫師幾乎每個月都上來「看老朋友」，其中一位是「玻璃娃娃」詹先生，瘦小的身軀看不出來他已經31歲，詹先生平時與姑姑、二哥住，二哥為了家計外出工作，同樣不良於行的大哥罹患黏多醣症，8年前往生後，個性內向的詹先生平日靠姑姑照顧，生活賴政府補助，每天就是坐在電話機旁，一整天的作息就是打開電腦、看手機、接話機，累了就趴著睡。

詹先生的母親多年前離家出走、奶奶中風，姑姑不捨詹家兄弟而從台北返鄉照顧他們，慈濟從2003年開始關懷這一戶人家，無論是為家中長輩安裝浴廁的無障礙空間、十幾年前詹家發生火災，慈濟也協助屋頂翻修及廚房內部整理。詹大哥曾因下肢細菌感染，慈濟也安排到台北慈濟醫院治癒出院。照顧詹先生的姑姑感恩慈濟的關懷，也當慈濟會員十幾年。

▲▼台中慈濟人醫會每個月定期到苗栗縣南庄鄉義診，10月20日一早，中區慈濟人醫會窗口紀邦杰醫師帶領醫療團隊及慈濟志工約80位上山義診，除了在苗栗縣南庄鄉東河國小進行定點義診，更前往關懷10多年的當地住民，有脊髓損傷者，也有足不出戶的玻璃娃娃。（圖／慈濟基金會提供）

▲中區慈濟人醫會窗口紀邦杰醫師幾乎每個月都上來「看老朋友」，其中一位是足不出戶的「玻璃娃娃」詹先生。

慈濟人醫會在2005年開始每個月前來關心，紀邦杰醫師認識詹家也十幾年，紀邦杰醫師表示，詹大哥還會坐輪椅到外面，詹先生則是足不出戶。

面對奶奶、父親、哥哥的相繼往生，詹先生更木訥，但只要每個月紀邦杰醫師上山來看他的那天，他就會早早坐在他的固定位置等候紀邦杰，儘管不說話，總是露出笑容靜靜地聽。

▲▼台中慈濟人醫會每個月定期到苗栗縣南庄鄉義診，10月20日一早，中區慈濟人醫會窗口紀邦杰醫師帶領醫療團隊及慈濟志工約80位上山義診，除了在苗栗縣南庄鄉東河國小進行定點義診，更前往關懷10多年的當地住民，有脊髓損傷者，也有足不出戶的玻璃娃娃。（圖／慈濟基金會提供）

▲紀醫師關懷頸椎以下無法動的章先生，章先生表示牙痛，紀邦杰醫師為他安排後續看診。

同樣每個月期待紀醫師前來的章先生，28歲那一年因跳水不慎導致頸椎以下無法動，與姊姊、姊夫同住，姊姊不願意將弟弟送養護中心，章先生個性樂觀，凡事自己來，這一天還在紀邦杰醫師面前示範：如何躺著用手肘加手挽拿取頭旁邊的管子喝水。

章先生表示牙齒不舒服，志工立即聯繫東河國小義診現場的工作人員，將牙醫師載來，牙醫師看完確認需拔牙，但需先吃一週的抗生素，志工又載來藥箱，牙醫師結合隨同的藥師一起開藥，行動義診車。

中區慈濟人醫會在苗栗、中區、彰化、南投等縣市投入服務，除了定期與機構合作義診，例如為創世基金會植物人、人安街友、移民署南投收容所收容人義診，每個月更定期前往苗栗卓蘭坪林、苗栗南庄、中區新社等地義診。中區慈濟人醫會窗口紀邦杰醫師表示，這都是他們應該做的事，過程中很感恩有許多醫療人員、慈濟志工投入。

▲▼台中慈濟人醫會每個月定期到苗栗縣南庄鄉義診，10月20日一早，中區慈濟人醫會窗口紀邦杰醫師帶領醫療團隊及慈濟志工約80位上山義診，除了在苗栗縣南庄鄉東河國小進行定點義診，更前往關懷10多年的當地住民，有脊髓損傷者，也有足不出戶的玻璃娃娃。（圖／慈濟基金會提供）

▲紀邦杰醫師關懷脊髓損傷病人，適時給予鼓勵。

ET快訊
《黑澀會》妹哽咽控「我很受傷」　陳建州愧疚：該怎麼彌補妳
乾拌麵12強出爐！　來票選你最愛吃哪一款
幸福企業待23年！她突被裁員「求職頻碰壁」　專家警世3建議
點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

紐約創業小聚　MasterClass創辦人面對面分享

台灣藝術家莊志輝紐約個展

中區人醫關懷義診行　情牽苗栗南庄17載

瘋電影／校外打怪教學　澳洲殭屍喜歡音樂

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

羅志祥大跳串燒神曲　網友：果然是亞洲舞王！！！

街頭實測「屎在滾」不消費借廁所 台灣店家超友善！他讚：我給五顆星

上班族救星！健康「味噌豬肉風味飯」　250做一整鍋...米飯吸附高湯超美味

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

30歲生日驚喜！收同性男友求婚 他秒淚崩「點頭同意」眾人嗨翻

紐約創業小聚　MasterClass創辦人面對面分享

台灣藝術家莊志輝紐約個展

中區人醫關懷義診行　情牽苗栗南庄17載

瘋電影／校外打怪教學　澳洲殭屍喜歡音樂

3C重度使用不只引身心病症　醫揭「排擠現象」：人際關係也糟糕

董事長樂團主唱慶49歲生日！　鄭文燦：沒有吉董沒有今日的我

鍾文榮／「看不見的那隻手」招致外送員之死？

好市多買多榖飯！回家見第4盒「被吃一半還長毛」　他無奈認賠...結局反轉

李文輝拜會柯文哲不公開　周台竹：國台辦在台不受訪、不碰政治議題

費城2歲女童爆頭亡！週末2槍案連發　11月嬰「頭胸背中4槍」命危搶救中

【廣編】拍照抽禮券！國民健康署邀您共同尋找1966

攻讀博士再考上校長資格...老長官趕見最後一面撲空　嘆：他真的很認真

磐石集團千里傳愛　連續十年愛送偏鄉

4萌柴聽到狗叫同步「雨刷式歪頭」　千名網友融化：萌到犯規

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

名家熱門新聞

澳洲殭屍喜歡音樂

夢到貓咪代表什麼意思呢？

7道超下飯的絞肉料理

故事超展開比劇情精彩

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

中區人醫關懷義診行　情牽苗栗南庄17載

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

小生：3招判斷男人對妳超有意思

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

毀台選手揭密

販賣仇恨達政治目的魔鬼遍全世界

不要讓報Paper成為沈重的負擔

落健生髮水的效果及風險

10道你非吃不可的蝦料理(上)

更多熱門

相關新聞

徐耀昌批同婚會絕子絕孫　挺同團體：請道歉

徐耀昌批同婚會絕子絕孫　挺同團體：請道歉

苗栗縣長徐耀昌18日晚參加由韓粉發起的「庶民起義，苗栗接力」挺韓造勢，站台時大大評論民進黨3年來的政績，當講到同志婚姻時，他表示堅決反對同婚，「因為這是會絕子絕孫的事情」。在苗栗深耕且致力於同志議題的苗栗愛轉來協會19日針對縣長歧視言論於臉書上發聲明表示不滿，同時要求徐耀昌親自道歉。

「髓緣有愛」台中相見歡

「髓緣有愛」台中相見歡

19歲女男友家暴斃　檢剖結果出爐

19歲女男友家暴斃　檢剖結果出爐

19歲少女暴斃男友家「一屍兩命」

19歲少女暴斃男友家「一屍兩命」

19歲少女投奔男友！四肢瘀青離奇亡

19歲少女投奔男友！四肢瘀青離奇亡

關鍵字：

慈濟苗栗南庄人醫會義診玻璃娃娃紀邦杰

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

遺物挖到祕寶　男從田僑仔變凡人

可能隨時開刀！家寧凌晨4點送急診又被轉院

聽話室友整鍋冰　她一開冰箱秒跪

高雄19歲女陽台悲喊：救命　100％燒傷慘死

女高中一吃就吐！罹患食道弛緩不能症

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

美體按摩！按完腿冒出20條紅巨蟲　少婦痛到崩潰

太平洋雙颱轉彎！鄭明典：降雨區重疊

黑男被嗆「年輕肉體很好用吧」！

不捨2外甥淪孤兒　國小校長無私收養一手帶大

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

即／鶯歌3死惡火！國小校長夫婦、外甥喪命

更多

最夯影音

更多
婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來
輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面