愛心善舉再添一樁　愛爾麗總裁常如山捐贈嘉義消防局「災情勘查車」

▲愛爾麗公益大使謝祖武代總裁常如山捐贈嘉義消防局「災情勘查車」。（圖／愛爾麗提供）

記者姚惠茹／台北報導

愛爾麗集團總裁常如山善舉不斷，今（21）日再捐嘉義市消防局「災情勘查車」，可進行各種災害搶救、災情查看回報等功用，並由集團公益大使謝祖武代表出席，用具體行動提升消防救災能量，保障市民生命財產安全。

常如山近年深感國內消防救災、救護車輛及裝備器材的不足，先前就陸續捐贈14部車及救災裝備器材給各縣市消防局，這次捐贈消防局的是編號愛爾麗18號的災情勘查車，也是愛爾麗集團對外捐贈的第15部車，將供消防局協助各項消防救災勤務乘載使用。

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▲愛爾麗公益大使謝祖武代總裁常如山捐贈嘉義消防局「災情勘查車」。（圖／愛爾麗提供）

愛爾麗18號配備有LED警示燈、警報器、無線電等裝備，可進行各種災害搶救、災情查看回報等功用，不僅充實消防救災車輛，強化災害搶救的效能，更是社會楷模、義行典範，公益大使謝祖武特別強調，希望藉捐贈儀式能夠拋磚引玉，讓更多人可以投入社會公益行列。

嘉義市長黃敏惠表示，這樣的善舉宛如黑暗中的一盞明燈，讓社會充滿溫暖與希望，政府資源有限，感謝愛爾麗醫美集團常董事長願意回饋社會，更期許消防局要善用寶貴資源，守護市民生命財產，打造嘉義市成為一個安全有溫度的宜居城市。

常如山從台南白手起家創立國內首屈一指的愛爾麗醫美集團，並秉持熱心公益、回饋鄉里的信念，日前鐵路警察局警員李承翰不幸殉職的事件，喚起各界對員警應勤配備的重視，常如山透過媒體得知後，當下就決定要捐贈250支電擊槍，配發至鐵路警察局供員警使用，提升執勤安全。

▲嘉義消防局「災情勘查車」捐贈儀式。（圖／愛爾麗提供）