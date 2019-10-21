毛小孩是家人！　台灣之心愛護動物協會投入偏鄉犬貓結紮

▲小墾丁渡假村呼籲各界支持台灣之心愛護動物協會投入偏鄉犬貓結紮！ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台灣之心愛護動物協會，投入偏鄉犬貓結紮，自2019年來，已結紮1萬6843隻犬貓，小墾丁渡假村總經理張福生與企劃經理黃耀寬，特地前來屏東縣滿州鄉貓狗結紮工作站，向台灣之心動物協會致謝，並呼籲「毛小孩是家人，愛牠，請不要棄養，請幫牠絕育！」

張福生表示，小墾丁渡假村有300多間木屋，其中，打造20間狗狗木屋，歡迎前來恆春半島旅遊的民眾，出遊也可以帶毛小孩前來，因此，對台灣之心的偏鄉巡迴結紮工作特別有感，也號召滿州鄉親，將鄉內的流浪貓狗認養，並攜帶前來結紮，避免因為食物不足，導致弱弱相殘的悲劇在街頭發生。

台灣之心指出，以恆春半島來說，由於流浪犬貓問題較為嚴重，來源可能是來自流浪犬貓及放養的家犬貓繁殖，因為犬貓與人類不同，通常每年都會有兩到三次的發情期，但只要透過結紮絕育，就能避免犬貓發情與生下許多的下一代，增加飼主養育的負擔。

台灣之心表示，「紮浪浪計畫」是提供給全國許多愛心人士使用，可將原放流浪犬貓誘捕、絕育、注射疫苗、回置，為現今世界各國處理流浪犬貓問題採取的主要手段之一，帶往配合的動物醫院施行絕育手術。

黃耀寬解釋，依據動物保護法規定，飼主未替家中毛孩實施絕育手術可處新台幣5萬元至25萬元罰鍰，若犬貓因為健康因素或年齡不適合絕育，仍需依相關規定申報免絕育，但偏鄉與街頭的流浪犬貓，真的需要社會的集體善意來協助。