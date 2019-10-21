美西點軍校驚傳學員攜「M4步槍」失蹤　軍方緊急搜索！

▲ 西點軍校一名學員隨身攜帶一把M4卡賓槍後失蹤。（圖／達志影像／美聯社）

實際記者許祐誠／綜合報導

美國西點軍校今（21）日證實，一名學員於18日下午5時30分失蹤後至今下落不明，由於這名失蹤學員疑似帶走一把M4卡賓槍，目前軍方、憲兵隊、聯邦單位、紐約州警和美國海岸防衛隊已緊急展開大規模搜索。

根據CNN報導，這名2021年畢業班的學員自18日下午失蹤，無故缺席周末舉行的軍事技能競賽後，同屆師生才發現事態不對勁，馬上展開搜索。不久後，學校發現一把M4卡賓槍也不見蹤影，懷疑可能是被學員順手拿走，擔心他會不小心發生意外。

▲ M4卡賓槍是M16A2突擊步槍的縮短版本，在伊拉克戰爭中，美國陸軍和海軍陸戰隊即全部配備了M4型卡賓槍。（圖／達志影像／美聯社）

由於初步搜索沒有結果，憲兵隊於19日凌晨1時加入搜索行動。學校也立即通報警方，並連繫當地所有醫院，詢問有無學員受傷的消息。目前州警也已經出動直升機、無人機和警犬隊（K-9）進行搜索行動。

對此，西點軍校第60任校長威廉斯（Darryl Williams）也發布一項聲明，除了感謝各方堅持不懈地搜救外，更會繼續搜索校內各處，並把安全找出學員位置視為首要任務。

西點軍校位於哈德遜河岸，在紐約市以北約一個小時車程，目前該校有4000餘名學員。