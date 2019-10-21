徒手捕獲3米大鱷魚！猛男制伏秘訣：陪牠玩到累就很好抓

▲捕鱷魚專家Paul Bedard成功將鱷魚捕獲。（圖／翻攝自instagram／gatorboysalligatorrescue）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國佛羅里達州（Florida）專門捕鱷專家貝達德（Paul Bedard），日前接獲當地民眾委託前往一戶住家，將一隻將近3公尺長的鱷魚成功制伏。事後他將照片發布在IG上分享捕鱷祕訣，竟是陪鱷魚「玩到累」，再趁機將牠捕捉。

據naplesnews報導，隸屬GatorBoys團隊的捕鱷專家貝達德，專門負責處理佛羅里達州失控的野生鱷魚。日前貝達德被派往帕克蘭市（Parkland）的一戶人家，將誤闖泳池的鱷魚逮捕。已經一年多沒有看到如此巨大鱷魚的貝達德相當興奮，因為這隻鱷魚身長將近3公尺。

在 Instagram 查看這則貼文 Paul Bedard（@gatorboysalligatorrescue）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 15 日 下午 6:14 張貼

貝達德透露，「抓鱷魚的祕訣就是和牠玩，等到牠玩累了再快速用膠帶纏住牠的嘴。」他表示，「這隻鱷魚性情溫和」，在水中玩樂時，牠幾乎沒有什麼攻擊性。意識到情況不對的鱷魚急著想要掙脫，貝達德抓著牠的頭在水中翻轉，最終還是將牠制伏，並從水中抱上岸，過程中還3度親吻鱷魚的嘴巴，讓拍攝影片的人不斷發出驚訝的聲音。

事後貝達德表示，這隻鱷魚體長2.7公尺，重83.29公斤，但因為有小技巧的幫助，比以往更輕鬆也更順利的將牠抓起。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。