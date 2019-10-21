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陳同佳來台投案遭拒　藍委：台灣當然有司法管轄權

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▲▼陳同佳即將刑滿釋放，他透露願意赴台自首。（左圖／翻攝自當事人臉書，右圖／ETtoday資料照）

▲陳同佳即將刑滿釋放，他透露願意赴台自首。（左圖／翻攝自當事人臉書，右圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

針對蔡政府拒收陳同佳案，國民黨立委李彥秀表示，民進黨政府滿腦子只充滿政治算計，對於被害人人權絲毫不重視，在中華民國境內犯罪的案子，我們當然有司法管轄權，而箱屍案的相關證據都在台灣完整保存，如果犯嫌願意來台接受調查以及司法審判，正好可以展現我們重視人權以及司法獨立的軟實力。

李彥秀表示，當初涉嫌殺害潘曉穎的兇嫌陳同佳，在出境返回香港後法務部曾數次向香港請求司法互助，要求遣送陳同佳來台受審，但由於彼此之間並沒有簽訂司法互助協議，所以嫌疑犯以及證據並沒有辦法互相交給對方，這導致台灣與香港雖同樣都具有司法管轄權，但在台灣調查所得到的犯罪證據，香港不能使用；而嫌疑人在香港，所以台灣也沒有辦法進行實質審判，但隨著陳同佳願意來台受審，這正好解決了上述沒有司法互助協議所造成的困境。

李彥秀指出，大家可能還有印象，當初英國男子林克穎酒駕撞死人潛逃回國的案子，我們千方百計就是希望引渡林克穎來台受審，接受該有的司法制裁，還給被害人一個公道。現在陳同佳要來台投案，民進黨卻想出千百個理由阻撓，司法國是會議中討論的被害者人權到哪裡去了？

李彥秀說，他認為民進黨政府滿腦子只充滿政治算計，對於被害人人權絲毫不重視，在中華民國境內犯罪的案子，我們當然有司法管轄權，而箱屍案的相關證據都在台灣完整保存，如果犯嫌願意來台接受調查以及司法審判，正好可以展現我們重視人權以及司法獨立的軟實力，向各國證明台灣的司法環境值得信賴，也能避免日後外國法院以台灣司法環境為由而拒絕引渡的事情不斷發生，蔡政府只想到反送中，不知有沒有想過被害人的家人正在哭泣？

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