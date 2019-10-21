林右昌批韓國瑜「落跑」　市長都做不好總統怎麼會做得好

▲基隆市長林右昌。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜請假投入2020總統大選，引來許多綠營批判。對此，基隆市長林右昌21日出席「總統蔡英文、立委蔡適應後援總會辦公室」的揭幕典禮，他批評韓國瑜選上高雄市長「落跑」，市長都做不好，總統怎會做得好。

林右昌替立委蔡適應站台，並送上彰化「埔鹽順澤宮」帽子，祝福他高票當選；上台致詞時，林右昌說，基隆市人口只有37萬人，自己從早拚到晚，拚了4年才有一些成績，但卻有市長做3個月就跑去選總統，請假把高雄放空城，高雄市府等於無政府狀態，「如果市長可以這樣做，就讓副市長當市長就好了，何必選市長？」

林右昌還說，市政若沒有市長盯住，很難快速推動，何況是市長當沒多久就跑去選總統的人，這是非常簡單的道理，「一個總統候選人這個樣子，做得好才奇怪，市長做不好了，總統怎麼可能做得好。」

此外，林右昌讚蔡適應不僅獲公民監督國會聯盟肯定，評鑑為優秀立委，且雙方溝通良好，這就是推動基隆市政最好的表現，呼籲大家要選一名能與市長配合，沒有隔閡的立委。

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