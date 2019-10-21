等於困在悶燒鍋…國小校長收養喪父外甥一同葬身火窟　頂樓成死亡關鍵！

記者陳雕文／新北報導

新北市鶯歌區德昌二街一處透天厝，其3樓陽台21日凌晨1點多竄出火舌，鄰居驚見屋主大叫「快叫消防隊！」後急忙報案，警、消到場控制火勢並將受困屋內的4人陸續拉出，但屋主（鳳鳴國小校長曾俊凱）與其妻（鶯歌國小音樂老師）、外甥皆喪命，外甥女雙腿骨折意識清醒；消防員分析，跟「頂樓」有關。

▲鶯歌深夜大火奪走3人性命。（圖／記者游宗樺攝）

火災調查科長洪良建解釋，起火點在1樓客廳，實際起火原因還在調查，目前比較傾向判定是電線走火，而案發當時正值睡眠時間，導致民眾更難立即反應並在短時間內逃生，加上排風口不大，熱流全部蓄積在室內，火、煙迅速竄升。

▲消防員緊急按壓CPR並將傷者送醫，但最後卻是不幸的消息。（圖／記者游宗樺攝）

消防員指出，當時火災發生後因斷電而一片漆黑，讓人驚慌並迷失方向，且由於火災地點是透天厝，中間還有室內梯，火舌便從1樓順勢而上4樓，民眾急於奔逃，每個房間門都沒有關，濃煙得以四處擴散，讓人無處可躲，加上頂樓又是鐵皮加蓋，導致火、煙、熱難以散去。換言之，眾人等於困在悶燒鍋，根本無處逃，導致死亡的悲劇。

▼鳳鳴國小校長曾俊凱為新北市防災及終身教育輔導團召集人，平時熱心助人卻遭遇死劫，令眾人錯愕、悲痛。（圖／翻攝自死者臉書）

新北市鶯歌中小學家長會長協會理事長劉博文表示，52歲曾男與49歲妻子育有3名子女，是非常無私的人。10多年前，曾男的妹妹及妹夫發生重大變故，他不捨年幼的外甥及外甥女就此成了孤兒，因此二話不說的將2人接到身邊照顧，一肩扛下5名子女的照顧之責。



劉博文還提到，曾男夫婦的收入並不算太豐厚，但對外甥及外甥女的照顧仍是無微不至，將他們視為親生子女！只要自己3個小孩有的資源，外甥及外甥女也從不會缺少。曾男從不喊苦，即使肩負重責，也都會笑臉迎人，這樣無私的胸懷，真的讓人相當敬佩。

不再眷戀青春，因為我持續擁有