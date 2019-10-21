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普悠瑪翻車他最早衝現場救人　嚴冠琳坦言心理受影響：希望不要再發生

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▲台鐵6432次普悠瑪2018年10月21日下午，在新馬站翻覆，造成18人死亡、200多人輕重傷。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲台鐵6432次普悠瑪2018年10月21日下午，在新馬站翻覆，造成18人死亡、200多人輕重傷。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

台鐵6432次普悠瑪列車，2018年10月21日傍晚在宜蘭新馬站翻覆，18人罹難、200多人輕重傷。事故已滿1周年，重傷者有人仍在持續復健，另有些家屬、傷者對鐵道運輸安全仍存有陰影，而事故發生第一時間衝現場救人的宜蘭消防局馬賽分隊長王冠琳回想說：「當時，心想普悠瑪假日幾乎滿載，車速又快，我只希望不要有重大傷亡出現」、「我們都不想看到這種事，參與救人的警消義消的心理多少受影響，幸經心理建設才能舒壓」。

▲台鐵6432次普悠瑪2018年10月21日下午，在新馬站翻覆，造成18人死亡、200多人輕重傷。（圖／記者游芳男攝，下同）

普悠瑪翻覆出軌，離事故最近的宜蘭消防局馬賽分隊，隊上包括在隊部休假的共11人，是全員急赴現場救人，住蘇澳市區的分隊長嚴冠琳說，當天他休假，接獲命令後，知道新馬站後站的地型，改騎車從住家趕到隊部，拿救助裝備器材，火速進到新馬站後站。

▲台鐵6432次普悠瑪2018年10月21日下午，在新馬站翻覆，造成18人死亡、200多人輕重傷。（圖／記者游芳男攝，下同）

翻覆出軌的場景是忧目驚心的，但救人第一，馬賽分隊隊員與義消們是先集中在車頭（第8節）後方，變形嚴重，且傾斜45度的第7節車廂救人，他除協助救人外，且傷者需架梯才能救出，且長背板等各式搬運傷者器材不足，緊急要消防局勤務指揮中心火速送來搬運器材，救出了35名傷者。

▲台鐵6432次普悠瑪2018年10月21日下午，在新馬站翻覆，造成18人死亡、200多人輕重傷。（圖／記者游芳男攝，下同）

接著他與隊員們、義消，再轉往被鐵軌穿刺的第6節車廂救人，第6節車廂有2人罹難，其餘傷者的大都是較輕傷者，他與隊員們才稍稍減緩不安之心。接著再轉往第5節車廂救人，直到隔天中午才換班稍做休息。

▲普悠瑪翻覆出軌，第一時間救人的前馬賽消防分隊長嚴冠琳：「我們希望不再發生這種事」。（圖／記者游芳男攝）

▲普悠瑪翻覆出軌，第一時間救人的前馬賽消防分隊長嚴冠琳：「我們希望不再發生這種事」。（圖／記者游芳男攝）

警專15期、警大二技76期，42歲的前馬賽消防分隊長（現任宜蘭消防分隊長）嚴冠琳說：「當時，心想普悠瑪假日幾乎滿載，車速又快，我只希望不要有重大傷亡出現，而且擔心救援人力器材機具是否充足？」、「我們都不想看到這種事，參與救人的警消義消的心理多少受影響，幸經多次心理建設課程才能舒壓」、「我希望不要再有這種事發生」。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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