GDP增速探新低　陸發改委駁「嚴重放緩」說：有信心持續發展

▲廣東省廣州市。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

大陸前三季度GDP（國內生產總值）出爐，三季度增長度放緩至為6%，創下27年來新低。大陸國家發改委新聞發言人袁達21日指出，個別外媒質疑大陸經「嚴重放緩」，「這是沒有任何事實依據、站不住腳的」，大陸經濟下行壓力仍然較大，但是有信心實現經濟平穩健康可持續發展。

大陸國家發改委21日就宏觀經濟運行情況舉行發佈會，袁達表示，今年「十一」黃金週期間，大陸全國鐵路、道路、水路、民航共發送旅客超5億人次，收費公路交通流量達到3.7億輛；10月1日當天大陸全國鐵路客運量達到1713萬人次，刷新國慶假期單日客運量歷史記錄。

▲上海市。（圖／CFP）

袁達指出，前三季度全社會用電量增長4.4%，其中工業、服務業用電量分別增長3%、8.7%；貨運量增長5.9%，其中鐵路貨運量增長6.1%。他表示，這些實物量指標是經濟增長最直接的反映，完全能夠支撐大陸經濟總體平穩的判斷。

大陸《經濟日報》20日報導，中國經濟正由高速增長階段轉向高質量發展階段，長期積累的矛盾與新問題新挑戰交織，經濟結構調整陣痛持續釋放，大陸國內改革和發展任務繁重。在此背景下，中央及時推出了一系列逆周期調節政策，頂住了經濟下行壓力，「從這個角度看，前三季度中國經濟交出增長6.2%的成績單，殊為不易。」

今年以來中美貿易戰打得火熱，在談判稍露曙光之際，大陸前三季度GDP（國內生產總值）出爐，達697798億元，按可比價格計算，同比增長6.2%。不過，三季度增長度放緩至為6%，較市場預期低，亦是自1992年、有統計數據以來的最低水準。

►低於預期！陸第三季「GDP增速」放緩至6% 創27年來新低

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