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長榮空姐愛心年曆　14正妹莿桐鄉香蕉田中走秀

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記者蔡佩旻／雲林報導

莿桐鄉農會21日上午與長榮航空空姐相約莿桐烏龍香蕉田中，發表2020空姐愛心年曆，也邀請當地農民與農婦地方紳士共襄盛舉，帶著大家進入大地寶藏無盡，農民勤勞資有生的耕種景象，14位參與拍攝的空姐也到現場帶著年曆走秀。

▲2020愛心空姐年曆，14位參與拍攝的空姐到現場帶著年曆走秀推廣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲莿桐烏龍香蕉蕉園主人蘇明利（前左）莿桐鄉農會總幹事張鈺萱（前右），入鏡與空姐及攝影師合照。（圖／記者蔡佩旻攝）

2020空姐愛心年曆今年邁入第9年，發起人是現役中資歷25年的空姐攝影師林佳楓，年曆製程中攝影師、模特兒、妝髮設計、發行銷售都是空姐們一手包辦，8年來累積超過627萬捐款予兒童聯盟基金會幫助弱勢孩子，今年除了幫助弱勢也宣傳台灣農業，與莿桐鄉農會花了10個月時間攜手合作完成拍攝。

請繼續往下閱讀...

莿桐鄉農會總幹事張鈺萱表示， 感謝9年前林佳楓起心動念發起愛心空姐年曆，9年來有102位空姐共同參與這個盛會，莿桐鄉農會去年開始主動與佳楓聯繫邀約來到莿桐，希望透過愛心讓所有人一邊做愛心也能推廣農業，所以「莿桐說了蒜的蒜頭」、「大美人的楊桃」、「說稻做稻的稻米」的推廣與烏龍香蕉目前已出口日本，透過2020飛到田中央的年曆，每本捐出100元給兒福年盟。

張鈺萱指出，由長榮空姐按每月盛產的農產品拍照，為當季農產品代言，讓這本年曆更加值得收藏，未來農會將按空姐愛心年曆推出各季農村遊程，愛心空姐年曆、桌曆每本訂價290元。訂購電話（05）5842299，或上臉書搜尋空姐愛心年曆。

▲2020愛心空姐年曆，14位參與拍攝的空姐到現場帶著年曆走秀推廣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲空姐愛心年曆今年邁入第9年，發起人是現役中資歷25年的空姐攝影師林佳楓。（圖／記者蔡佩旻攝）

空姐攝影師林佳楓表示，能有機會當庄腳人來體會到鄉村的溫暖、農民的熱情，每每拍攝完農民都將最引以為傲的農作物給我們帶回去分享給親友，過程中雖然辛苦，但是看到農民對百年如一日的場景透過鏡頭詮釋不同的影像時給掌聲與讚嘆，我們感到開心與感謝。

林佳楓說，最辛苦的一幕是最後一張稻田的大合照，當日難得人員齊聚卻整日下起大雨，在考慮放棄之際天突然放晴，稻穗與天空在大雨洗塵之後特別美麗，也為這本年曆留下了最好的End。

▲2020愛心空姐年曆，14位參與拍攝的空姐到現場帶著年曆走秀推廣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2020愛心空姐年曆，14位參與拍攝的空姐到現場帶著年曆走秀推廣。（圖／記者蔡佩旻攝）（下同）

▲2020愛心空姐年曆，14位參與拍攝的空姐到現場帶著年曆走秀推廣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2020愛心空姐年曆，14位參與拍攝的空姐到現場帶著年曆走秀推廣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2020愛心空姐年曆，14位參與拍攝的空姐到現場帶著年曆走秀推廣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2020愛心空姐年曆，14位參與拍攝的空姐到現場帶著年曆走秀推廣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2020愛心空姐年曆，14位參與拍攝的空姐到現場帶著年曆走秀推廣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2020愛心空姐年曆，14位參與拍攝的空姐到現場帶著年曆走秀推廣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2020愛心空姐年曆，14位參與拍攝的空姐到現場帶著年曆走秀推廣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2020愛心空姐年曆，14位參與拍攝的空姐到現場帶著年曆走秀推廣。（圖／記者蔡佩旻攝）

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