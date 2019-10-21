羅浮宮攜手HTC　史上首次展出蒙娜麗莎虛擬實境體驗

▲羅浮宮攜手HTC展出《蒙娜麗莎：越界視野》虛擬實境體驗。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（21）日宣布，攜手羅浮宮合作虛擬實境鉅作《蒙娜麗莎：越界視野》，將在10月24日正式對外展出，HTC希望透過具指標性的達文西回顧展與VIVEPORT及其他虛擬實境平台，讓觀賞者以前所未有的沉浸視角，欣賞達文西最著名的藝術作品。

被譽為「文藝復興三傑」的文藝復興術巨擘李奧納多·達文西 (Leonardo da Vinci)，每件藝術作品都被世人視為珍寶，其中最廣為人知的作品首推居全球博物館之首的法國羅浮宮所珍藏的《蒙娜麗莎》，她的一抹微笑神秘且浪漫，成為全球藝術迷與觀光客必定朝聖之地。

今年盛逢達文西逝世五百周年，全球各地推出各種特展，從名畫選輯到手繪珍稿來紀念這位大師，宏達電與羅浮宮合作， 透過七分鐘沉浸式體驗，讓觀賞者穿戴VIVE的最新設備VIVE Cosmos，身處羅浮宮「蒙娜麗莎展廳」擁擠圍觀人群前，自遠處觀看畫作。



《蒙娜麗莎：越界視野》虛擬實境體驗結合動畫、聲音與互動設計，創造出引人入勝的達文西畫作環境，虛擬實境讓觀者穿越時空，看見這幅畫在畫家完成之時的最初樣貌，也看見這幅畫的外觀在歷經500年的更迭後如何逐漸地改變，還有旁白講述許多畫中模特兒衣著與身分。



同時，還會介紹達文西的繪畫技巧「暈塗法」，也就是畫中著名的微笑所使用的層層堆疊描繪，透過技法讓光影的漸層改變相當自然，難以用肉眼分辨，而虛擬實境也讓觀賞者置身的環境會緩緩充滿煙霧，光線線條因而逐漸變得柔和，藉著這個過程讓觀者得以體驗明白「暈塗法」的效果。



全球適用的延伸家用版本，將可在宏達電無限制虛擬實境訂閱服務VIVEPORT Infinity及其他VR平台下載，除了博物館觀眾體驗版本外，更讓觀者有機會在虛擬實境中探索羅浮宮，從知名的玻璃金字塔進入大畫廊，一覽羅浮宮所有永久收藏的達文西畫作。

▲左起為羅浮宮數位傳播及文化規劃部門總監Dominique de Font-Réaulx、HTC VIVE Arts總監張忠為。（圖／HTC提供）