撬不開便利商店金庫　2男持模型槍綑綁店員強搶2萬元

▲桃園檢方將由偷變搶的李男３人依強盜罪提起公訴。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市26歲李姓男子曾在便利商店擔任店長、熟知現金收存流程，夥同呂姓男子與謝姓男子，趁便利商店店員不備之際，入內撬開金庫偷錢，後因金庫撬不開，心有不甘竟回頭拿模型槍強行綑綁店員後，搜括櫃檯收銀機內約2萬元現金後逃逸，經店員掙脫後報警查獲，桃園地檢署依強盜罪提起公訴。

檢警調查，李男以擔任便利商店的店長經驗，熟知便利商店會將營收現金收在金庫，意欲竊取，於是在今年3月某日深夜，夥同呂男（21歲）、謝男（28歲）共同前往便利商店，並由呂男佯裝客人與值班店員攀談，趁機掩護李男、謝男潛入便利商店的倉庫內。李男等人潛入後，先破壞便利商店的監視器系統，再拿甩棍要撬開金庫卻無法開啟，只得放棄離開。

李男等3人心有未甘的離開便利商店後，很快的分持從模型店買來的模型槍，迅速進入店內捆綁值班店員後，搜括櫃檯收銀機內的1萬9939元逃逸。遭綑綁便利商店的店員自行脫困後報警，警方調閱監視器循線查獲李男等3人送辦，並查扣道具槍2把、子彈16發等證物，檢方說，李男等3人罪證明確，依強盜罪嫌將3人提起公訴。

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