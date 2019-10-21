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社會 社會焦點 保障人權

與校長夫共赴黃泉...「美人瑜」老師受學生熱愛　臉書曾曝：教育是我一生志願

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記者陳韻如／綜合報導

一場深夜大火，造成鳳鳴國小校長曾俊凱以及在鶯歌國小擔任音樂老師的黃玟瑜命喪火窟。據了解，黃玟瑜在校除了是音樂老師之外，也擔任合唱團的指揮，與學生互動就像是朋友一般，深受學生及家長愛戴，而如今死訊傳出，也讓不少親友悲慟與不捨。

▲▼鶯歌國小音樂老師黃玟瑜。（圖／翻攝臉書）

▲鶯歌國小音樂老師黃玟瑜與丈夫及外甥一同葬身火窟，讓親友悲慟不已。（圖／翻攝臉書）

黃玟瑜因為熱愛運動、熱愛游泳，因此有個「美人瑜」的綽號，平時也喜歡在臉書上分享生活，還有家長曾經在是否參加合唱團的問券中寫下，「等了四年終於等到了」，由此可知她的好人緣，以及外界對她的好評，讓家長如此期待將孩子送到她的手中。

▲▼鶯歌國小音樂老師黃玟瑜。（圖／翻攝臉書）

▲黃玟瑜熱心教學，深受不少學生及家長愛戴。（圖／翻攝臉書）

黃玟瑜也曾在臉書上寫下，「很幸運很享受當音樂老師」，熱愛音樂的她，把教育當成是一生的志願，另外，她也曾大方分送樂譜給有需要的學生，讓她的愛得以延續下去。

除此之外，在黃玟瑜的臉書上也可以看見她與娘家姊妹的深厚情誼，即使都已出嫁，卻還是經常聚會，感情非常融洽，但如今，卻與丈夫一同葬身火海，讓不少親友難以置信，紛紛湧入臉書留言，「這不是真的...」、「我們才說好要一起唱歌的」，這場大火奪走了3條人命，讓教育界痛失2名英才，也讓不少師生失去了2名無私奉獻的好老師。

欸~妳過來一下！妳過來一下

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