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主動與警攀談想釣話…他神情緊張秒露餡　機靈警：你就是通緝犯！

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▲▼高雄1名林姓通緝犯在詢問警方毒品相關問題時不小心露餡，當場被查獲逮捕歸案。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄1名林姓男子在詢問警方毒品相關問題時不小心露餡出自己的通緝犯身分，當場被逮捕歸案。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

高雄1名36歲家住鳳山的林姓男子大老遠跑到前金區市政府警察局向員警詢問法律問題，攀談過程中員警見林男神情怪異，便主動提出要幫他查詢相關刑案紀錄，林男不疑有他拿出身分證，員警一查之下竟意外發現他就是高地院日前所發布的毒品通緝犯，當場將林嫌逮捕歸案。

36歲的林姓男子家住鳳山區，日前他大老遠跑到前金區市府警察局，向正在執行守望勤務的保安大隊警員劉峰成詢問法律問題。雙方攀談過程中，劉姓員警見林男神情怪異又故作鎮定，且問題都與毒品、通緝及刑罰有關，靈機一動主動要求幫他查詢刑案紀錄，林男不疑有他直接將身分證交出，結果一查之下發現林男正是高雄地院10月17日所發布的毒品通緝犯！當場將他逮捕歸案。

林男遭逮後稱，原想利用員警知道自己是否已遭通緝，才會異想天開找警察詢問套話，沒想到自作聰明慘遭員警識破，現在已無話可說，只能乖乖就範。

警衛中隊中隊長陳又敬表示，保安警察大隊警衛中隊平日任務雖是戍守機關駐地安全，提供各種項目為民服務，但對於打擊犯罪及治安維護仍不遺餘力，此次能將毒品通緝犯逮捕歸案不得不大讚劉姓員警的敏銳觀察力。

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