時代力量開除高潞．以用黨籍挨告　律師：社團總能決定讓誰參加吧？　

▲高潞．以用9月3日遭時代力量開除黨籍，向法院提告，雙方在庭上激辯，時代律師更直言，「我開個社團，總能決定讓誰參加吧？」。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

時代力量立委高潞‧以用助理，涉利用職務之便申請經濟部補助，違反利益迴避原則，經時力仲裁委員會認定「嚴重打擊政黨形象及聲譽」，於9月3日確定開除黨籍。高潞‧以用提出確認黨籍告訴，北院10月21日開庭，高潞‧以用委任律師表示，憲法保障人民參加政黨的權利，時代力量不該以政黨法剝奪人民參政權，應敞開大門；但時力律師主張，就算離開時力，高潞．以用仍能參政，更當庭回嗆，「我開個社團，總能決定讓誰參加吧？」，雙方在庭上激起一陣火花。

時力律師依政黨法17條主張，黨員黨紀處分應由政黨內部自主，時力紀律委員會開除高潞．以用黨籍並無不法，國民黨及民進黨對黨員開鍘也是相同作法。但高潞．以用律師認為，憲法保證人民參政、參與政黨的權利，政黨法規範不應超越憲法，更直批，「時代力量這次的處理，完全悖逆今日世界法治條例，哪是什麼新政黨？」；高潞．以用律師說完，向對方勸道，「你回去想一想」，但時力律師顯然很不認同，意味深遠地回說，「你也回去想一想…」。

雙方另對擔保金額、委員會是否有給高潞．以用書面答辯機會、調查程序是否有瑕疵，及時力仲裁委員陳永興要求高路．以用辭去立委，並將以最高道德標準處分等部分攻防。

高潞．以用律師表示，擔保金部分應參照黨費（1年約5、600塊），以1000元計算；但時力律師認為，擔保金額應以時力所受損失相當，且選舉在即，若讓高潞．以用回復黨籍，對黨的名譽會造成巨大傷害，以黨費計算並不合理，但一時之間也無法提出具體金額，將再請示黨團意見。至於其他委員會議的內容，將再提出資料討論。

時代力量律師於庭外表示，時代力量作為新政黨，在黨章部分雖有明確規範，卻不如國民黨、民進黨等老牌政黨詳盡，藍、綠兩黨祭出黨紀都是說鍘就鍘，也鮮少告上法院，且政黨法都寫得很清楚，對於高潞．以用的主張是否合理，或許大家真的都該「回去想一想」。

「即日起，我退出老化黨。」