北市信義區套房月租僅1萬1！正妹掉入「密碼鎖陷阱」錢屋兩失

記者孫于珊／台北報導

台北市一名廖小姐與自稱是房東的22歲高姓男子承租位在信義區莊敬路一間套房，不料卻遇到詐騙！廖小姐看完房後，滿意得簽下合約也付了押金，但在約定交屋前一天，高男卻人間蒸發！廖小姐憤而報案，才發現高男是前租客，並有詐欺前科，目前已經有3人受害。

▲廖小姐拿出房屋租賃契約書，但假房東已人間蒸發。（圖／東森新聞）

10坪大的套房裡傢俱應有盡有，且坐落於熱鬧的信義區，每月租金卻只要1萬1000元，低於行情的價格吸引不少租客上門。廖小姐10月5日與高男相約看房，7日即簽約並付押金2萬2000元，且預定20日交屋，但高男19日卻神隱消失，手機不通、臉書也封鎖。

廖小姐表示，當時高男很有誠意地說，這個房子是他爸媽的，他只是帶看而已，且高男有鑰匙，也知道門上密碼鎖的密碼，所以才不疑有他，沒想到卻遇到「假房東真騙錢」。

據了解，高男是名詐欺累犯，目前居無定所，由於是套房前租客，所以才有鑰匙及密碼，而他在退租前卻假藉房東名義大騙特騙，短短1個月內已經3人上當，得手近10萬元。警方已鎖定犯嫌，並通知他到案說明。

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