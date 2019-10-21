出社會賺錢！他好奇「買什麼」還是覺得貴　這答案超有共鳴：動不動3萬↑

▲網友好奇，有什麼東西是自己賺錢後還是覺得貴的。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

人生中每個階段，對於錢的定義和用法都會有所不同，想買的東西也不一樣，就有網友在PTT發起閒聊，「哪些東西是你賺錢後還是覺得很貴的？」想知道大家學生時期就有能力購買，但當時就覺得很貴，自己會賺錢後依然覺得貴的商品，「我現在還是覺得Subway很貴」、「管他健不健康，重點是吃不飽啊QQ！」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，想知道有哪些東西是賺錢後還是覺得很貴的，「先定義一下，這裡指的是學生時期就有能力購買，但學生時期覺得很貴、賺錢後依然覺得很貴的商品」。

請繼續往下閱讀...

原PO也表示，他個人到現在還是覺得Subway很貴，「12吋+餅乾+飲料就要200元左右，我管他健不健康，重點是吃不飽啊QQ」，而且如果花同樣的價錢，感覺有更多更好的選擇可以吃，「大家有什麼東西到現在還是覺得很貴的啊？分享一下啊！」

看到貼文後，馬上就有人說「iPhone」，原PO也很有感「+1，現在動不動就要3、4萬，都可以組一台電腦了」，不少網友也很認同，「iPhone +1，現在越來越貴」、「哀鳳+1」、「iPhone+1，一台哀鳳跟一台電腦一樣貴，電腦至少都五年起跳，哪裡壞換哪，哀鳳看身邊朋友都四年就癢了。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲不少人的答案都是iPhone。（示意圖／記者李佳蓉攝）

再來也相當多網友有感的則是摩斯漢堡和星巴克，「摩斯吧，真的超少吃不飽」、「星巴克的咖啡，真佩服某些只有2萬多收入的人，有那種心臟可以每天喝」、「摩斯、星巴克+1，還有手搖飲料」、「星巴克，都等買一送一找人分攤QQ」、「摩斯，不得已才會選，吃不飽」、「摩斯跟星巴克，現在倒是覺得麥當勞其實不算貴。」

其他人也紛紛留言，「百貨專櫃品牌的內衣」、「遊戲轉蛋吧？一顆30變成一顆100，轉完每次都空虛」、「麥當勞現在也是超貴啊，新品基本上+套餐就要150起跳」、「誠品的東西」、「演唱會門票……特別是國外」、「剪髮染燙，學生時期覺得很貴但還花得下去，工作後反而想省下來」、「絕對是房租」、「專櫃的保養品。」

►他奶奶的美麗小秘訣！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！