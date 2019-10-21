　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

推特在台灣無法像臉書流行？網點出關鍵原因　老司機：只是不方便隨時打開

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼社群平台推特(Twitter)共有1.4億活躍用戶，每天會發表約3.4億條推文。（圖／達志影像／美聯社）

▲推特是在2006年3月創辦並在當年7月啟動，目前全球有3.36億活躍用戶。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友發問，為何推特（Twitter）在台灣無法像臉書（Facebook）、IG（Instagram）一樣流行。結果許多人說，「老司機都推特」、「只有老司機才懂得推特的好」、「我也有，只是不方便隨時打開而已」；也有人認為，「因為一開始沒有中文，錯失先機。」

原PO近日在PTT說，日本人、歐洲人、美國人、加拿大人、澳洲人、紐西蘭人和香港人都很愛用推特；大陸禁止推特，但一堆大陸人特地翻牆用推特，「可是推特在台灣似乎一直不流行？同樣是美國人發明的臉書、IG在台灣卻很流行，有八卦嗎？」

請繼續往下閱讀...

對此，許多網友留言，「老司機都在推特，傻傻的」、「明明很多人用」、「推特是因為川普才變得廣為台灣人熟知」、「本來快倒了，川普選上後又起死回生」、「我註冊到現在還是不知道怎麼用」。也有人點出關鍵，「因為一開始沒有中文，錯失先機」、「中文化太慢，群眾規模落後臉書。」

▼您有在用推特嗎？（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

▲▼ Twitter,推特。（圖／免費圖庫pixabay）

曾是寶島聯播網主持人的「DJ金寶」也在臉書分享該則連結說，「我們有推特啊。」底下網友留言，「twitter都拿來追日本相關的事務，所以我twitter的動態有80%都是日文」、「時機的問題，Google+在FB最高峰的時候推出也一樣沒搞頭」、「推特跟VK就是老司機飆車場所啊」、「Twitter只是不適合在公眾場所打開」、「我也有，只是不方便隨時打開而已。」

《維基百科》介紹，推特是在2006年3月創辦並在當年7月啟動；據Twitter現任執行長科斯特洛（Dick Costolo）宣布，截至2018年3月，共有3.36億活躍用戶，這些用戶每天會發表約3.4億條推文。

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密

ET快訊
奧迪停地下室「離奇消失」！車主一看監視器傻眼了
宜蘭翁切「鐵管」爆炸亡　 比對是F-16「2.75吋火箭彈」
停水到摩鐵洗澡！他驚聞隔房熟悉呻吟聲　竟是女友激戰50歲大叔
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

麥當勞「美樂蒂萬用置物籃」首次登台！開賣時間曝光　還有3種必知用法

推特在台灣無法像臉書流行？網點出關鍵原因　老司機：只是不方便隨時打開

美食平台與政府達5共識！共享經濟協會：積極協助溝通創造三贏

人妻上月住院！鄰居一見面臭嘴：妳是要搞死妳老公？　尪氣炸反擊

台電球隊驚見「女神王祖賢」！真理褲狂秀逆天長腿　網讚：根本真人版晴子

泡水綠豆掉溢流孔！洗手台裡「驚人求生」　妹子徒手挖陰影重...崩潰大豐收

中正紀念堂獲「穆斯林友善認證」　設置專用祈禱室、友善廁所

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動　莊敬高職學生嗨翻：超有感

搶不到好市多特價品！收銀「開單展延優惠」她讚爆貼心　網長知識：學到了

華航60周年邀蔣勳「旅行中，做美的功課」　系列講座北中南開講

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

羅志祥大跳串燒神曲　網友：果然是亞洲舞王！！！

街頭實測「屎在滾」不消費借廁所 台灣店家超友善！他讚：我給五顆星

上班族救星！健康「味噌豬肉風味飯」　250做一整鍋...米飯吸附高湯超美味

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

30歲生日驚喜！收同性男友求婚 他秒淚崩「點頭同意」眾人嗨翻

麥當勞「美樂蒂萬用置物籃」首次登台！開賣時間曝光　還有3種必知用法

推特在台灣無法像臉書流行？網點出關鍵原因　老司機：只是不方便隨時打開

美食平台與政府達5共識！共享經濟協會：積極協助溝通創造三贏

人妻上月住院！鄰居一見面臭嘴：妳是要搞死妳老公？　尪氣炸反擊

台電球隊驚見「女神王祖賢」！真理褲狂秀逆天長腿　網讚：根本真人版晴子

泡水綠豆掉溢流孔！洗手台裡「驚人求生」　妹子徒手挖陰影重...崩潰大豐收

中正紀念堂獲「穆斯林友善認證」　設置專用祈禱室、友善廁所

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動　莊敬高職學生嗨翻：超有感

搶不到好市多特價品！收銀「開單展延優惠」她讚爆貼心　網長知識：學到了

華航60周年邀蔣勳「旅行中，做美的功課」　系列講座北中南開講

韓國8+9特區！朝鮮族通宵開趴、越南移工半夜放歌擾鄰　他崩潰想搬家

勞長許銘春遭踢爆獨攬高雄氣爆訴訟案　幕僚：是抹黑造謠

GDP增速探新低　陸發改委駁「嚴重放緩」說：有信心持續發展

等於困在悶燒鍋…國小校長收養喪父外甥一同葬身火窟　頂樓成死亡關鍵！

學霸粉絲科學追星！用「數學公式推算」王源頭髮長度網跪了

NOVA情報誌／創新滑動式鍵盤設計　Acer Predator Helios 700電競猛獸機

連千毅小弟賢賢「連式風格」重起爐灶！直播後秒刪影片　無預警放鳥粉絲

北海道道東旅遊交通懶人包！輕鬆遊玩冬天不可錯過的景點

讓正妹老婆一個人提所有行李　郎朗親揭真相反省：現在看到包包就黏上去

主動與警攀談想釣話…他神情緊張秒露餡　機靈警：你就是通緝犯！

生活熱門新聞

女高中一吃就吐！罹患食道弛緩不能症

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

太平洋雙颱轉彎！鄭明典：降雨區重疊

「豬皮3塊青斑」他反胃　網曝真相逆轉

餵蛤蜊喝奶！女兒驚呼：變超肥滿

「我要到士林住博」　乘客：差點和司機大哥打起來

萬聖節變裝！神手媽自製「巨型維力炸醬麵」　

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

方向盤左邊「神奇桿子」功能曝　駕駛：很多人不知道

搭捷運「iPhone跳出暖圖」她急喊謝謝

一周天氣出爐！北東雨最多時間點曝

遊民拿兩包麵少付10元「明天再給妳」　台南老闆娘超火

買大冰咖！店員做錯「道歉重製」　她一看臉垮

老公蛋捲盒藏私房錢　「求生結局」神展開

更多熱門

相關新聞

女友當直播主！他悲嘆：寧願酒店妹

女友當直播主！他悲嘆：寧願酒店妹

近年來直播行業正夯，收入高、工作彈性大讓許多漂亮妹子趨之若鶩。一名男網友看著女友從服務業轉當直播主，雖然月入20萬，卻是他悲慘的開始，最後也心碎收場，甚至感嘆「寧願女朋友是酒店小姐，也不要是直播主。」

他好奇：賣場客源不重疊？網中肯3字解答

他好奇：賣場客源不重疊？網中肯3字解答

47喵喵當「路霸」　堵奴才討罐罐

47喵喵當「路霸」　堵奴才討罐罐

健身妹淋濕「重訓小習慣全都露」糗炸

健身妹淋濕「重訓小習慣全都露」糗炸

回家23天！租屋「冷氣開24度」帳單神反轉

回家23天！租屋「冷氣開24度」帳單神反轉

關鍵字：

推特twitterPTT

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

遺物挖到祕寶　男從田僑仔變凡人

可能隨時開刀！家寧凌晨4點送急診又被轉院

聽話室友整鍋冰　她一開冰箱秒跪

高雄19歲女陽台悲喊：救命　100％燒傷慘死

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

女高中一吃就吐！罹患食道弛緩不能症

美體按摩！按完腿冒出20條紅巨蟲　少婦痛到崩潰

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

太平洋雙颱轉彎！鄭明典：降雨區重疊

黑男被嗆「年輕肉體很好用吧」！

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

即／鶯歌3死惡火！國小校長夫婦、外甥喪命

不捨2外甥淪孤兒　國小校長無私收養一手帶大

更多

最夯影音

更多
婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來
輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面