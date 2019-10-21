推特在台灣無法像臉書流行？網點出關鍵原因　老司機：只是不方便隨時打開

▲推特是在2006年3月創辦並在當年7月啟動，目前全球有3.36億活躍用戶。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友發問，為何推特（Twitter）在台灣無法像臉書（Facebook）、IG（Instagram）一樣流行。結果許多人說，「老司機都推特」、「只有老司機才懂得推特的好」、「我也有，只是不方便隨時打開而已」；也有人認為，「因為一開始沒有中文，錯失先機。」

原PO近日在PTT說，日本人、歐洲人、美國人、加拿大人、澳洲人、紐西蘭人和香港人都很愛用推特；大陸禁止推特，但一堆大陸人特地翻牆用推特，「可是推特在台灣似乎一直不流行？同樣是美國人發明的臉書、IG在台灣卻很流行，有八卦嗎？」

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對此，許多網友留言，「老司機都在推特，傻傻的」、「明明很多人用」、「推特是因為川普才變得廣為台灣人熟知」、「本來快倒了，川普選上後又起死回生」、「我註冊到現在還是不知道怎麼用」。也有人點出關鍵，「因為一開始沒有中文，錯失先機」、「中文化太慢，群眾規模落後臉書。」

▼您有在用推特嗎？（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

曾是寶島聯播網主持人的「DJ金寶」也在臉書分享該則連結說，「我們有推特啊。」底下網友留言，「twitter都拿來追日本相關的事務，所以我twitter的動態有80%都是日文」、「時機的問題，Google+在FB最高峰的時候推出也一樣沒搞頭」、「推特跟VK就是老司機飆車場所啊」、「Twitter只是不適合在公眾場所打開」、「我也有，只是不方便隨時打開而已。」

《維基百科》介紹，推特是在2006年3月創辦並在當年7月啟動；據Twitter現任執行長科斯特洛（Dick Costolo）宣布，截至2018年3月，共有3.36億活躍用戶，這些用戶每天會發表約3.4億條推文。

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