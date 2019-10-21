美食平台與政府達5共識！共享經濟協會：積極協助溝通創造三贏

▲懶人經濟在台發燒，光是美食外送平台就有8-10萬人投入服務。（圖／記者呂佳賢攝）

記者彭懷玉／台北報導

懶人經濟在台發燒，光是美食外送平台就有8-10萬人投入服務，但近日發生多起外送員交通事故，引發社會熱議。台灣協作暨共享經濟協會（SEAT）今（21日）針對20日晚間五項共識再度召開記者會，說明將積極扮演政府、業者間溝通的橋樑，讓新型態外送業者能有「最合適」的安全和保障，與消費者間達到三贏局面。

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▲SEAT理事長彭仕邦今（21日）說，新型態經濟難以用現有框架去套用，現階段需要時間和機會跟相關單位探討。（圖／記者彭懷玉攝）

SEAT理事長彭仕邦表示，新型態經濟難以用現有框架去套用，現階段需要時間和機會跟相關單位探討，也會將手上數據提供給政府參考，希望能在這樣多元條件下，創造業者、政府需求和消費者權益三贏局面，是目前協會正積極努力的方向。

彭仕邦指出，最重要是美食外送平台外送員的安全和保障。相信意外險現在各業者都有，但整體的保障應該不只侷限於保險，應有更清楚的條例，在20日達成的五項共識中有探討到。希望近期正式完備「美食外送行業自律規範守則」，但在法律尚未完備前請平台業者自律。

▲Lalamove也為外送平台之一。（圖／記者彭懷玉攝）

20日晚間，社團法人台灣協作暨共享經濟協會(SEAT)、國發會主委陳美伶邀請了包括Uber Eats、foodpanda、Deliveroo、 GoGoVan、Lalamove等業者，針對「美食外送平台發展之挑戰與研議妥適規管方式」進行討論。會後政府與業者已初步達成了五大共識。

▲Uber Eats。（圖／記者林敬旻攝）



包含：「強化提升外送員與消費者保障及安全」、「在法律規範前優先敦促業者自律與加強他律」、「懇請行政院指定國發會作為跨部會溝通之窗口，全面討論新興工作型態適用之法規」、「尊重外送員工作型態、意願與選擇，並將協助政府與業界透過具體數據，作為制定政策的重要參考依據」、妥善運用平台經濟創造的彈性機會，彌補傳統勞動力難以照顧到的族群，補強社會安全網與解決就業問題」。