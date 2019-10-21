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李文輝拜會柯文哲不公開　周台竹：國台辦在台不受訪、不碰政治議題

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▲▼上海市台辦主任李文輝拜會北市府。（圖／記者張榮恩攝）

▲上海市台辦主任李文輝拜會北市府。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊亞璇／台北報導

大陸上海市台辦主任李文輝與台北市長柯文哲在21日會面，李文輝約11時30分到場時被媒體問及要談什麼時，並沒有回應，僅揮手後進入貴賓室，兩人會談約半個小時。

此次上海愛樂來訪與台北市立交響樂團進行藝文交流，柯文哲以地主的身份接見訪問團一行人。北市府發言人周台竹轉述對談內容指出，李文輝到北市府做禮貌性拜會，兩人主要提到文化交流，以及台北與上海的經貿往來。

周台竹說，從2010年當時上海市長韓鎮率領交響樂團來台灣，跟台北市立交響樂團合作演出；他自己也問了上海交響樂團的第一提琴手，對台北市印象最深刻的什麼，對方告訴他印象最深刻的是美食，尤其滷肉飯。

周台竹指出，上海交響樂團團長提出邀請，明年9月、10月將分別在上海舉辦國樂表演、國際藝術節等活動，希望台灣相關的樂團能共襄盛舉，還特別提到觀察上海愛樂樂團和台北市立交響樂團之間，共同點是雙方的女性團員都比男性要多。

周台竹還說，今年是北市市立交響樂團成立50週年，舉辦千人交響的活動，這次上海愛樂樂團也來參與，昨晚的演出，據了解一個月前門票就銷售一空，顯示這活動深受北市民喜愛。

周台竹說，還有提到台北市跟上海之間的經貿交流，提到台商進出上海每年約180萬人左右，上海大概是佔兩岸經貿交流的35%左右，這樣來推算上海市跟台灣的經貿關係，非常密切。

至於是否談及其他議題，周台竹強調，今天很多人在場，裡面大概有將近30人，談的題目真的主要集中在禮貌性拜會，聚焦文化交流，還有台北跟上海之間的經貿關係。

由於柯文哲稍早受訪笑稱，要李文輝把錢花完再回去，周台竹說，上海愛樂的團員都不是第一次來台北，如果來台北看到很喜歡的東西，會不停的再來。

對於台灣國質疑為何會面不公開，周台竹認為，兩岸關係，尤其兩岸互動部分，是非常敏感的，這次上海方來訪，相關的程序都要經過陸委會審核，「陸委會的規定是非常清楚，他們國台辦的人在台灣是不會接受媒體訪問，也不會碰政治議題」。

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