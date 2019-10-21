　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

共浴太興奮！女童腳一滑...整根腳趾頭誤插痔瘡爸「菊花」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 老爸在浴缸內泡澡，卻慘遭突然闖入的小女兒2倍重擊。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者羅明輝／綜合報導

浴室地面濕滑，稍有不慎就可能滑倒，釀成意外。最近日本青森就有個小女孩，趁著父親正泡澡放鬆時，突然蹦蹦跳跳闖入浴室，想要一起洗澡，不料就在她跳進浴缸的瞬間，突然腳滑了一下，頓時讓父親體驗到了這輩子前所未有、如同地獄般「痛不欲生」的感受。

日本電視節目《ザ！世界仰天ニュース》8日播出的內容中，就分享了一段來自青森縣一家人在4年前所發生的逗趣慘劇。當時父親正面臨嚴重的痔瘡問題，只要坐下就會覺得刺痛，幾乎整天都頻頻跑廁所。

對父親而言，唯一能舒緩疼痛的方式就是躺在浴缸內泡澡，再加上年幼的女兒也喜歡和他一起洗澡，經常會貼心的幫他搓背，讓他相當享受這段專屬父女倆的時光。

某一天當他在泡澡時，女兒像平常一樣興奮的衝進浴室，跳進浴缸中，準備和他共浴。不料就在女兒跳入浴缸的瞬間，腳不小心滑了一下，整根腳趾頭就這樣「不偏不倚」插進了他的「菊花」內，這對已經患有痔瘡的他而言，無疑是雙倍「地獄級痛苦」，讓他忍不住發出淒厲慘叫。


▲ 長了痔瘡的「菊花」遭到女兒腳趾頭戳入，老爸頓時受到2倍重擊 。（圖／翻攝自《ザ！世界仰天ニュース》

▲ 女兒腳一滑，腳指頭直接戳進爸爸的屁股裡。（圖／翻攝自《ザ！世界仰天ニュース》）

雖然對父親是個不堪回首，又慘痛又好笑的故事，不過長大後的女兒卻完全不記得有發生過這件事，甚至還有點討厭老爸一直提起。母親則笑說，「其實在那次事件後的一個月內，他又再一次遇到了類似狀況，似乎就像是個被搞笑之神眷顧的男人呢。」

►觀看影片請點此 （161：17開始）

ET快訊
《黑澀會》妹哽咽控「我很受傷」　陳建州愧疚：該怎麼彌補妳
乾拌麵12強出爐！　來票選你最愛吃哪一款
幸福企業待23年！她突被裁員「求職頻碰壁」　專家警世3建議
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

愛貓被殺！她用鐵鎚打爆室友腦袋　「鋸子肢解屍體」裝5袋放火燒

塗鴉大師班克斯開設網路店　想買《氣球女孩》先回答問題

美西點軍校驚傳學員攜「M4步槍」失蹤　軍方緊急搜索！

澳洲報紙頭版文章全塗黑！　抗議政府限制新聞自由

共浴太興奮！女童腳一滑...整根腳趾頭誤插痔瘡爸「菊花」

親熱被發現！大馬情侶飆車逃　「撞飛外送騎士」雙腿斷…連帶跌水溝

遭24歲男裝鞋盒走私　13隻鸚鵡離奇當「證人」被法官當庭審問

侏儒成人片女星奔男友家　開門「驚見4條腿」爆哭拿刀狂刺小腿肚！

UNIQLO廣告疑諷刺慰安婦！　南韓版字幕提「80年前」引眾怒下架

影／智利暴動8死「地鐵車廂陷火海」超市遇洗劫　軍用車直接開進首都！

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

羅志祥大跳串燒神曲　網友：果然是亞洲舞王！！！

街頭實測「屎在滾」不消費借廁所 台灣店家超友善！他讚：我給五顆星

上班族救星！健康「味噌豬肉風味飯」　250做一整鍋...米飯吸附高湯超美味

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

30歲生日驚喜！收同性男友求婚 他秒淚崩「點頭同意」眾人嗨翻

愛貓被殺！她用鐵鎚打爆室友腦袋　「鋸子肢解屍體」裝5袋放火燒

塗鴉大師班克斯開設網路店　想買《氣球女孩》先回答問題

美西點軍校驚傳學員攜「M4步槍」失蹤　軍方緊急搜索！

澳洲報紙頭版文章全塗黑！　抗議政府限制新聞自由

共浴太興奮！女童腳一滑...整根腳趾頭誤插痔瘡爸「菊花」

親熱被發現！大馬情侶飆車逃　「撞飛外送騎士」雙腿斷…連帶跌水溝

遭24歲男裝鞋盒走私　13隻鸚鵡離奇當「證人」被法官當庭審問

侏儒成人片女星奔男友家　開門「驚見4條腿」爆哭拿刀狂刺小腿肚！

UNIQLO廣告疑諷刺慰安婦！　南韓版字幕提「80年前」引眾怒下架

影／智利暴動8死「地鐵車廂陷火海」超市遇洗劫　軍用車直接開進首都！

周錫瑋開直播批蔡英文：放棄陳同佳接受台灣審判就等於放棄國家獨立權力

吳小哲遭斷手腳自付百萬醫藥費　警PO文酸「裝可憐」挨批：真沒同理心

「成勛師弟」為18歲女新聲特地來台！　北海岸跳雙人舞超浪漫

快訊／韓國瑜「民進黨腦袋壞掉」：來台殺人放火沒事？　痛批蔡英文閹割主權

愛貓被殺！她用鐵鎚打爆室友腦袋　「鋸子肢解屍體」裝5袋放火燒

TOYOTA Corolla全球熱賣71.4萬輛　如無意外2019年銷售龍頭還是他

天冷狂嗑我不怕　搞清楚「發胖時段」再進食，維持身材超簡單

LINE貼圖限時4天全額回饋！到全家結帳可享優惠...每日早上10點開搶3500名額

張老師專欄／總冠軍賽軟銀連贏兩場 22日移師東京巨蛋

與校長夫共赴黃泉...「美人瑜」老師受學生熱愛　臉書曾曝：教育是我一生志願

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

國際熱門新聞

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

他到旅館洗澡　撞見女友偷吃50歲大叔

愛貓被殺！俄女鎚爆室友腦袋還分屍

荷蘭體操女神拍片8年：不脫了！

Uber搭7分鐘　他評分完噴4000元

恐怖實驗室！小狗灌藥出血...被帶去處決還討摸

搭機行李過重！機靈女急穿2.5公斤衣

寶寶床上酣睡　媽監視器中驚見「另一張臉」

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

F燈高球妹「夾緊揮桿」　半片雪乳擊震小白球

日大學選美驚現「146cm蘿莉」！

全球第一例！新加坡全面禁高糖飲料賣廣告　

隱形斗篷問世！　執行長示範後半身消失....

男友偷藏前女友照　她提分手發現尷尬真相

更多熱門

相關新聞

參與海外聯合演訓　日本自衛隊積極強化兩棲戰力？

參與海外聯合演訓　日本自衛隊積極強化兩棲戰力？

兩年一度的美澳聯合演習，今年除了美、澳軍方投入25,000名官兵之外，日本陸上自衛隊更首度派遣水陸機動團，進行聯合兩棲登陸操演。

日本天皇即位禮　「高御座」曝光

日本天皇即位禮　「高御座」曝光

逾2千人觀禮！日皇即位禮3重點曝光

逾2千人觀禮！日皇即位禮3重點曝光

王揚智代黃偉哲率隊交流農業、觀光

王揚智代黃偉哲率隊交流農業、觀光

一片汪洋　日本少年拍到民宅落水

一片汪洋　日本少年拍到民宅落水

關鍵字：

ザ！世界仰天ニュース泡澡痔瘡青森日本

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

遺物挖到祕寶　男從田僑仔變凡人

可能隨時開刀！家寧凌晨4點送急診又被轉院

聽話室友整鍋冰　她一開冰箱秒跪

高雄19歲女陽台悲喊：救命　100％燒傷慘死

女高中一吃就吐！罹患食道弛緩不能症

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

美體按摩！按完腿冒出20條紅巨蟲　少婦痛到崩潰

太平洋雙颱轉彎！鄭明典：降雨區重疊

黑男被嗆「年輕肉體很好用吧」！

不捨2外甥淪孤兒　國小校長無私收養一手帶大

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

即／鶯歌3死惡火！國小校長夫婦、外甥喪命

更多

最夯影音

更多
婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來
輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面