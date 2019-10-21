共浴太興奮！女童腳一滑...整根腳趾頭誤插痔瘡爸「菊花」

▲ 老爸在浴缸內泡澡，卻慘遭突然闖入的小女兒2倍重擊。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者羅明輝／綜合報導

浴室地面濕滑，稍有不慎就可能滑倒，釀成意外。最近日本青森就有個小女孩，趁著父親正泡澡放鬆時，突然蹦蹦跳跳闖入浴室，想要一起洗澡，不料就在她跳進浴缸的瞬間，突然腳滑了一下，頓時讓父親體驗到了這輩子前所未有、如同地獄般「痛不欲生」的感受。

日本電視節目《ザ！世界仰天ニュース》8日播出的內容中，就分享了一段來自青森縣一家人在4年前所發生的逗趣慘劇。當時父親正面臨嚴重的痔瘡問題，只要坐下就會覺得刺痛，幾乎整天都頻頻跑廁所。

對父親而言，唯一能舒緩疼痛的方式就是躺在浴缸內泡澡，再加上年幼的女兒也喜歡和他一起洗澡，經常會貼心的幫他搓背，讓他相當享受這段專屬父女倆的時光。

某一天當他在泡澡時，女兒像平常一樣興奮的衝進浴室，跳進浴缸中，準備和他共浴。不料就在女兒跳入浴缸的瞬間，腳不小心滑了一下，整根腳趾頭就這樣「不偏不倚」插進了他的「菊花」內，這對已經患有痔瘡的他而言，無疑是雙倍「地獄級痛苦」，讓他忍不住發出淒厲慘叫。





▲ 長了痔瘡的「菊花」遭到女兒腳趾頭戳入，老爸頓時受到2倍重擊 。（圖／翻攝自《ザ！世界仰天ニュース》

▲ 女兒腳一滑，腳指頭直接戳進爸爸的屁股裡。（圖／翻攝自《ザ！世界仰天ニュース》）

雖然對父親是個不堪回首，又慘痛又好笑的故事，不過長大後的女兒卻完全不記得有發生過這件事，甚至還有點討厭老爸一直提起。母親則笑說，「其實在那次事件後的一個月內，他又再一次遇到了類似狀況，似乎就像是個被搞笑之神眷顧的男人呢。」

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