勞動部公告7月進用身障者單位名單　公家單位共不足38人

▲勞動部公告108年7月全國未足額進用身心障礙者義務機關（構）名單。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（21）日公告108年7月全國未足額進用身心障礙者義務機關（構）名單。截至7月底，全國依法須進用身心障礙者的義務機關(構)共計1萬7539家，應進用身心障礙者5萬8051人，實際進用8萬3224人，超額進用2萬5,173人。未足額進用單位合計1793家，占總應進用家數10.22%，其中公立單位37家，私立單位1756家；不足進用人數合計2574人，其中公立單位不足38人、私立單位不足2536人。

勞動部指出，7月公立未足額單位中，除臺北市大理國小因身障員工離職而未及進用身障人力致不足進用2人外，其餘單位均不足進用1人，該校已僱用身心障礙員工於9月可足額進用。

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另外，勞動部表示，私立未足額單位排名第1的欣興電子股份有限公司依法應進用117人，實際進用104人，不足進用13人，主要是因擴廠員工總人數增加致不足進用，該公司已積極透過人力銀行及就業中心招募身心障礙員工。

而並列第1的尚有星展（台灣）商業銀行股份有限公司法定進用人數23人，實際進用10人，不足進用13人，不足人數與上個月一致，主因為未招募到合適的身心障礙者致未足額進用。

勞動部強調，該部所屬各分署、縣市政府等300餘個就業服務據點均可提供就業媒合服務，對於有個別化職業重建需求之身心障礙者，地方政府亦運用各項職業重建服務包括職業輔導評量、職業訓練、支持性及庇護性就業等，協助其提升就業競爭力，雇主也可運用政府補助措施及職務再設計等協助，開發出更多身障人士可從事的職務工作。民眾若是想瞭解更多求職徵才訊息及協助措施，可進入「台灣就業通網站」查詢。