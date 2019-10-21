台電球隊驚見「女神王祖賢」！真理褲狂秀逆天長腿　網讚：根本真人版晴子

▲女神王祖賢曾經是台電籃球隊員。（圖／翻攝自Facebook／籃球紙箱，下同）

記者葉國吏／綜合報導

台電日前舉辦「台電球隊文資特展」，展出球隊70年來的歷史及故事，其中有一位女神級球員「王祖賢」，吸引許多網友目光。臉書粉絲專頁「籃球紙箱」也貼出多張王祖賢打籃球照片，網友大讚「有真理就給讚」、「根本真人版晴子」。

台電近年推行各式特展，「傳承展望 台電球隊文資特展」自10月17日起至25日於台電核火工處大禮堂展出，台電以「傳承展望」為題，展覽集結台電6支球隊過往70多年的成果以及故事。其中台電籃球隊也展出70年來的照片與歷史，最引人注意的就是影星王祖賢。

請繼續往下閱讀...

▲▼女神王祖賢擔任台電隊員時期，穿著真理褲秀出逆天長腿。

王祖賢曾是台電女籃的一員，照片中的王祖賢身穿白色球衣上籃照片，也有穿著當年的運動短褲，也就是現今人稱的「真理褲」，秀出逆天長腿。王祖賢當時的美貌引起許多人注意，甚至有迷妹找她合照留念。

▲▼王祖賢打球照片，網友稱根本就是真人版晴子。

臉書粉絲專頁「籃球紙箱」也貼出多張王祖賢在台電球隊的照片，網友看到後說「我好像看到灌籃高手的晴子」、「哇！沒想到是女籃選手！」、「就是個晴子啊！！！」、「果然是仙女」、「這根本晴子真人版」。根據了解，王祖賢父親王耀煌，曾經是台灣籃球國手，不過在2016年因胃癌病逝，享壽78歲。