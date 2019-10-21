日本航母部隊旗艦「赤城號」找到了！僅距加賀號32km....全長約262米

▲ RV Petrel下午1時po出赤城號航母的殘骸照。（圖／取自RV Petrel臉書）

實際記者許祐誠／綜合報導

舊日軍二戰航母「加賀號」18日才在中途島海域約5400米深處被發現，微軟共同創辦人艾倫（Paul Allen）沉船搜索團隊「RV Petrel」在當地時間20日又公布「赤城號」航母的沈船殘骸，而且僅距離加賀號18海里（約32公里）遠。

RV Petrel團隊凌晨在臉書上表示，團隊約在5281米深海處，發現一艘寬約35.5米、長約262米、高20米的沈船船骸，但礙於時間不足，還有其他任務尚未完成，無法在中途島海域待太久，所以尚未確認沈船型號。

▲▼ RV Petrel凌晨發現的全長約262米的沉船船骸，當時尚未確認為赤城號。

根據RV Petrel描述，殘骸有很大機會是舊日軍航母「赤城號」或是「蒼龍號」，也就是二戰期間和加賀號、飛龍號一起被美軍擊沉的4艘船隻之一。由於赤誠號全長260.67米，蒼龍號全長只有227.5米，因此底下網友紛紛留言贊成，殘骸很有可能是赤城號，RV Petrel則表示將持續進行更詳細的調查。

令人驚訝的是，搜索團隊在今日下午1時證實，「RV Petrel發現大日本帝國海軍（IJN）的赤城號航母，2019年10月20日」此篇貼文一曝光，至今已經吸引1300多讚、109則留言，以及980次分享，更有團隊成員立刻在底下留言，「在本次探險中，很榮幸可以成為團隊的一員。」

▼ 下午1時曝光的赤城號近照。（圖／取自RV Petrel臉書）

對此，許多網友感謝團隊的努力，也有人稱他們為「沒有斗篷的英雄」，「再次恭喜！對我來說，這項發現有特殊意義，因為赤城號是我至今最喜歡的二戰航母」、「你們是沒有斗篷的英雄。這是史詩般的發現。哦，駕駛艙似乎受到嚴重損壞，而且船體看起來非常彎曲」、「感謝你們的努力.....希望接下來是飛龍號和蒼龍號。」

▲作為日本除信濃外最大的航空母艦和最初建造的大型航母，赤城號一直被視為機動部隊的象徵。（圖／翻攝自維基百科）