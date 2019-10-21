貿易戰趨緩「兩國緊張反升級」　專家警告：美中關係進入最危險時期

▲ 川普與習近平6月在大阪G20峰會見面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美中10日在華府展開第13輪貿易談判，隔天宣布取得實質的第一階段成果。但《南華早報》援引多名專家說法指出，儘管貿易談判取得進展，引起外界期待，香港及新疆穆斯林人權問題相關爭端不斷升級，已經遠遠超出貿易摩擦的範疇，使得美中關係迅速瓦解，進入一段緊張且危險的時期。

報導指出，美國政府及立法者過去2周內多次因人權問題施壓北京，包括國務院及商務部8日對中國官員實施簽證限制。就在一天前，美國才以參與北京對新疆穆斯林少數民族的殘害為由，將8家中國科技巨頭列入黑名單。此外，隨著香港示威邁入第5個月，美國眾議院15日通過支持抗議者的《香港人權與民主法案》；16日更要求中國駐美官員須在與美官員會面前事先通報美國務院。

北京國際事務專家龐中英（Pang Zhongying）指出，美方一系列舉動意義重大，與過去的敵對時期類似，「不斷升級的緊張局勢和雙方近來的許多措施，例如美國對中國外交官採取的最新舉措，某種程度上令人想起冷戰時期。」他說明，美中正在脫鉤，而北京當局也已經察覺。中國高層及外交官經常宣稱，現今中國在全球局勢中遭遇的變化是一世紀以來前所未見。

亞洲協會中美關係中心主任夏偉（Orville Schell）也表示，美中關係來到一個臨界點，兩國間的分歧已經從貿易與投資上升到幾乎影響每個層面，「川普政府似乎是尋求在貿易上與中國合作，但在其認為不公平、有損國家利益的其他層面上反對中國。」

南京大學美國事務專家朱峰（Zhu Feng）也注意到美國一面打擊北京一面進行貿易談判的做法，認為這顯示出美國各政府部門及機構間的運作不協調。他也指出，川普對華政策的混亂反映美中關係的狀態，現已進入最危險的時期。

朱峰指出，美國兩黨一致通過敏感的《香港人權與民主法案》，「我認為我們從未見過美國對香港問題採取如此強硬的態度。」南京大學政治專家顧肅則說明，「雖然川普可能對人權問題沒什麼興趣，但有鑑於國會的強烈共識，他不會阻擋兩黨的行動。」

但多數觀察家認為，考慮到川普政府過去的不良紀錄，人權不太可能成為白宮對華政策的主軸。中國分析師也認為，美國在人權領域的舉措不會對北京的國內政策產生太大的影響。

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